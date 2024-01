Em entrevista no Mais Você, Maycon fala sobre polêmicas no BBB24: As pessoas não assistem 24 horas

Nesta sexta-feira, dia 12, Maycon, o primeiro eliminado do BBB24, participou de uma conversa com o Mais Você para debater sua passagem curta, mas polêmica pelo programa. Em bate-papo com Talitha Morete e Fabrício Battaglini, o brother abriu o jogo sobre tudo que viveu no reality.

Para começar, Talitha já quis saber o motivo de Maycon não querer se despedir direito dos brothers no momento de sua eliminação. Caso você não tenha assistido, assim que recebeu o resultado, ele apenas deixou a casa sem trocar abraços com quase ninguém:

- Eu não queria se acolhido, eu não queria ser abraçado.

Talitha também abordou a rivalidade de Maycon com Yasmin Brunet. Afinal, antes de deixar a casa, o jogador já havia deixado claro para a modelo que não queria ser abraçado por ela:

Piadas com Vinicius

O brother também causou bastante ao fazer uma piada com Vinicíus, que é atleta paraolímpico, ao se referir a sua perna de forma que foi interpreta pelo público como pejorativa. Por isso, durante a conversa, ele explicou a situação:

- As pessoas não assistem 24 horas, ele foi o primeiro a chamar a perna dele de cotinho. [...] Ele tinha me desafiado assim: Eu queria ganhar de você. E a gente teve altas e baixos na prova. Ta sendo colocado de uma forma que não foi aquilo.

- Até o Marcos chamou sua atenção na hora, disse brincadeira tem limite, continuou Talitha.

- Ele mesmo se zoa muito, ele vai ficar mais tempo na casa e vocês vão ver o quanto ele se zoa, o quanto ele brinca. Ele fala isso, ele se coloca nesse lugar. E eu ele estávamos muito entrelaçados no jogo.

Arrependimentos

Ao final do bate-papo, o brother revelou o que faria diferente no jogo:

- Eu não consegui assistir muita coisa de tudo que foi feito ou falado, mas acho que se eu tivesse polido mais nas palavras eu teria conseguido ir mais longe.

- Eu evitei esse contato com ela mesmo para respeitar, por eu ter votado nela. Ela foi me evitando, e eu fui tentando conversar com ela várias vezes. Eu falo: a hora que você quiser, você venha a mim. E eu falei: Você teve a oportunidade até aqui de ter conversado comigo.