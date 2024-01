Após ser chamado de planta por Maycon, Fiuk debocha do brother por ele ser o primeiro eliminado do BBB24

Alfinetada! Durante a rápida passagem de Maycon no BBB24, o cozinheiro participou de uma pequena briga com Davi. Nessa discussão, o primeiro eliminado falou de Fiuk e o chamou de planta:

- Já te adianto: se sou um baita jogador e se você está aqui pra ganhar de alguém que é forte, me deixa na casa. Entra no raio x e diz quero ganhar de quem joga e quem joga é o Maycon. Não adianta você ganhar de planta. Ganhar de planta é fácil demais. Ganhar do Fiuk, irmão, qualquer um ganha. Ganhar do Fiuk qualquer um ganha. Ganha de mim.

Depois da eliminação de Maycon na última quinta-feira, dia 11, Fiuk se vingou do cozinheiro e comentou uma alfinetada em uma publicação anunciando o fim da linha para o brother:

Vai bonitão, achou que era mamãozinho.

Junto com a frase, o filho de Fábio Jr. escolheu colocar emoji de risadas. Eita!