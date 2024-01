Esposa de Maycon defende o marido após eliminação do BBB24: - Todos nós somos falhos

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, a esposa de Maycon falou sobre a eliminação do cozinheiro do BBB24. Franciele analisou a participação do amado na casa mais vigiada do Brasil, comentou sobre as polêmicas e revelou por que acha que ele foi eliminado.

- Na minha opinião, ele teve pouco empo para o pessoal conhecer ele melhor. Como ele já foi direto para a prova, estava muito ansioso, entrou na onda das brincadeiras e isso tudo reflete aqui fora. Existe uma forma que o público recebe isso [conteúdo] e fez com que ele acabasse saindo do programa. Talvez se ele tivesse um pouco mais de tempo, o público teria outra visão, que é a que eu tenho do meu esposo. Uma pessoa que é querida, cuida do próximo. Quem viu a prova viu que ele é aquela pessoa que está lá ajudando. A menina que não conseguiu terminar a prova [do Líder] e ele ajudou. Ele é solícito, né? Porém, estava muito agitado, nervoso e acho que isso acaba prejudicando um pouquinho.

A esposa do ex-brother também falou sobre o fato de o marido ter sido visto como autoritário pelos colegas de confinamento.

- Ele gosta de servir. Então para ele, o fato de estar na cozinha e estar servindo as pessoas é um ato de amor. Com isso, acho que nessa coisa de ele saber das regras, ter estudado o programa, ele achar que era como era os outros anos... Ele queria mostrar o melhor dele e talvez dessa forma o pessoal achou que estava sendo autoritário demais, mandão... Mas nunca foi isso, acredito que faltou ele ter um pouquinho mais de paciência, pensar um pouquinho mais. Essa questão da cozinha é que ele queria mostrar pras pessoas que ele sabia fazer, estava disposto a ensinar, fazer uma comidinha diferenciada para a Wanessa. Tudo para ele era uma forma de amor. Faltou tempo.

E continuou:

- O paredão pegou ele de surpresa. Ele tinha um medo que era esse, ficar uma semana na casa e as pessoas não conhecerem ele. No caso, ele não ficou nem uma semana. Qual foi a visão do público? Acho que isso preocupou bastante ele. Por isso que ele falava: Ah, o que minha esposa está pensando sobre mim? Ele sabe que muitos amigos dele tem criança, tem filho, amam ele de paixão e depois que caiu no paredão acho que passa um filme na cabeça dele. Um sonho que pode acabar a qualquer momento.

Sobre o reencontro com Maycon, ela contou que o marido está muito abalado com tudo o que está acontecendo.

- Ele está bem chorãozinho. O choro dele fala muita coisa, fala da questão do pouco tempo, do que está acontecendo aqui fora, ele ficou muito assustado com tudo, ele não conseguiu se expressar de uma forma que as pessoas não o vissem com preconceituo ou ser homem machista. Acho que para ele pegou muito. Ele queria dizer que quer ter respeito pelo próximo. Qualquer coisa que ele fizesse diferente daquilo que é conveniente poderia virar notícia, viralizar e ser cancelado. Ele foi de outras formas, acho que ele queria preservar o nosso casamento, mas às vezes se perdia um pouquinho no jogo, em alguma fala. A gente conversou muito sobre ele.

Franciele aproveitou para defender o caráter do amado:

- Tenho um marido que é liberal, ele nunca me privou de nada e eu nunca privei ele de nada. Quando ele fala que usa saia e procurava um vestido eu era aquela que procurava com ele. A gente não tem essa coisa de ter que ser assim para ser aceito na sociedade. Porque ele nunca faltou com respeito perante a mim ou às mulheres por roupa, acho que ele não soube se impor naquela hora.

E finalizou lamentando as mensagens de ódio que ele está recebendo.

- As mensagens de ódio machucam muito. O Brasil tem total liberdade de escolher quem quer e quem não quer no programa, mas as mensagens acho que não precisa. Acredito que todos nós somos falhos. No mundo real, se ele faz qualquer coisa com um ser humano, ele vai lá e pede desculpa, tenta recomeçar do zero. O mundo da internet, esse mundo que eu não conheço, não tem essa aceitação. A fala muda, a postura da gente muda. Tudo que eu vivi, vendo do lado de fora, são palavras que me trouxeram dores.