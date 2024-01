Rodriguinho chama Isabelle de 'índia' no BBB 24 e sister explica que termo é 'pejorativo'

O cantor Rodriguinho chamou Isabelle de "índia" após ganhar a Prova do Líder no Big Brother Brasil 2024 e escolher seus alvos para o Paredão. Depois do "ao vivo", a participante chamou o artista para uma conversa rápida e explicou por que termo é "pejorativo".

"Vou dar uma pulseira para nossa índia", disse Rodriguinho durante a escolha dos alvos, no ao vivo. "O termo 'índia' é meio pejorativo, e o mundo está compreendendo isso agora. O certo É indígena ou povo originário. Índia foi quando o colonizador chegou no Brasil e quis dizer que parecíamos o povo da Índia, porque ele errou de caminho", explicou Isabelle após a dinâmica.

Durante a conversa, o cantor disse que "quer entender" e agradeceu pela explicação sobre os termos. "A gente está se reeducando, em constante evolução. A partir de então, você já sabe", completou a Sister.

Nas redes sociais, os usuários criticaram Rodriguinho por chamar Isabelle de "índia". "Rodriguinho em 5 minutos conseguiu chamar o atleta paraolímpico de 'perninha' e a amazonense de 'índia'", disse uma pessoa. "Rodriguinho, após o BBB não pise em Manaus nunca mais. Tá avisado, mano", falou outro.