Khloé Kardashian faz publicação em português e cita BBB

Mas gente... o que rolou aqui? Khloé Kardashian conseguiu levar todos os fãs brasileiros à loucura com uma simples publicação nas redes sociais. A socialite simplesmente decidiu não só fazer um post em português, como também citar o BBB.

Indicada à categoria Estrela de Reality no People's Choice Award, a famosa usou uma tática única para pedir votos. Ela brincou no X - antigo Twitter - que pode não estar na casa mais vigiada do Brasil, mas também está concorrendo a um prêmio.

Oi gente!! Eu não estou no BBB mas estou concorrendo ao prêmio da People Choice Awards esse ano. Estou muito feliz e agradecida. Se vocês quiserem votar o link é esse. Amo vocês!!

Os seguidores de Khloé foram pegos de surpresa e até foram checar se realmente se tratava de uma publicação do perfil oficial da Kardashian, mas acontece que ela pediu ajuda para fazer o post. Após uma internauta questionar se a socialite usou um tradutor, ela respondeu:

Minha querida Andreza me ajudou.