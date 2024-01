Apoiados por Irã, Hezbollah e Hamas, houthis prometem retaliar EUA

O Irã, o Hezbollah e o grupo terrorista Hamas condenaram nesta sexta-feira, 12, o ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido às posições rebeldes houthis do Iêmen. Os ataques mataram pelo menos cinco pessoas e feriram seis, de acordo com o grupo rebelde, que promete responder aos bombardeios da noite de quinta-feira, 11.

O ataque ocorre em meio à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza e ao aumento da tensão na fronteira israelense com o Líbano, onde as Forças de Defesa de Israel tem trocado disparos com a milícia radical xiita. Os três grupos - Hamas, Hezbollah e a milícia houthi - são apoiados pelo Irã.

Mohammed Abdul-Salam, porta-voz do governo houthi disse que os Estados Unidos e o Reino Unido pagarão um preço alto pelo ataque. "Essa agressão traiçoeira foi uma tolice", disse. "Eles se enganaram se pensaram que poderiam impedir o Iêmen de apoiar a Palestina e Gaza."

O porta-voz militar dos houthis, brigadeiro-general Yahya Saree, ameaçou retaliar o ataque. "O inimigo americano e britânico tem total responsabilidade por sua agressão criminosa contra nosso povo iemenita, e ela não ficará sem resposta e sem punição", disse Saree.

Apoio regional

Os bombardeios foram descritos como uma "ação arbitrária" e uma "violação" do direito internacional pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kananí. Ele acrescentou que os ataques contra o Iêmen estão "alimentando a insegurança e a instabilidade na região".

Da mesma forma, o grupo terrorista Hamas citou o episódio como "uma ameaça contra a soberania do Iêmen e de segurança para a região" que, de acordo com o grupo, "é testemunha de uma militarização americana e britânica que veio para proteger a ocupação nazi-sionista e para encobrir os seus crimes contra o povo palestiniano e toda a região árabe", afirmou em comunicado.

"A agressão brutal contra o Iêmen é um ato terrorista não calculado, influenciado pela vontade da ocupação sionista e sua liderança extremista nazista, e só aumentará o agravamento e a tensão na região", acrescentou o grupo terrorista.

O Hezbollah também condenou a agressão. "A agressão americana confirma mais uma vez que os EUA são parceiros plenos das tragédias e massacres cometidos pelo inimigo sionista em Gaza e na região. São eles que continuam a apoiar a máquina de matar e destruir e a encobrir sua agressão e crime e os ataques a todos que apoiam o povo palestino oprimido em toda a região", disse o grupo radical em comunicado.

Tensão regional

As reações enérgicas ao ataque ameaçaram desencadear um conflito regional sobre a guerra de Israel contra o Hamas, que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os seus aliados têm tentado acalmar há semanas. Após os bombardeios contra o Iêmen, os houthis declararam uma "guerra aberta" contra os Estados Unidos e o Reino Unido, e afirmaram que lançaram uma barragem de mísseis contra os seus navios de guerra no Mar Vermelho, aumentando o risco de que a guerra na Faixa de Gaza, prestes a completar 100 dias antigo, se expandirá para toda a região.

"Nosso país enfrenta um ataque massivo de navios, submarinos e aviões americanos e britânicos", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores Houthi, Hussein Al Ezzi, citado pela mídia rebelde. "Os Estados Unidos e o Reino Unido devem estar preparados para pagar um preço elevado e assumir as graves consequências desta agressão", acrescentou.

Eixo da resistência

Os Houthis fazem parte do autoproclamado "eixo de resistência", um grupo de movimentos armados hostis a Israel e apoiados pelo Irã que também inclui o Hamas e o Hezbollah, do Líbano. Desde o início da guerra em Gaza, esses rebeldes lançaram numerosos ataques no Mar Vermelho, forçando muitos armadores a evitar a área, tornando o transporte entre a Europa e a Ásia mais caro e atrasado.

Em resposta, os Estados Unidos mobilizaram navios de guerra e formaram uma coligação internacional em dezembro para proteger esta rota através da qual transita 12% do comércio mundial.

O bombardeio de sexta-feira atingiu instalações militares houthi em vários locais. Pelo menos cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas, disse o porta-voz militar do movimento rebelde, Yahya Saree, em rede social. Numa declaração conjunta, os Estados Unidos, o Reino Unido e oito dos seus aliados garantiram que com estes ataques procuram "diminuir as tensões" e "restaurar a estabilidade no Mar Vermelho". (Com agências internacionais).