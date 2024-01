Com Rodriguinho líder, confira quem está na Xepa e quem está no Vip do 'BBB 24'

Com o líder desta semana definido, Rodriguinho teve que escolher quem fica no Vip e quem fica na Xepa do BBB 24, além dos três indicados para o Na Mira do Líder: Davi, Beatriz e Isabelle. Mas o brother já avisou: é Davi quem vai emparedar. Beatriz ficou incomodada com a pré-indicação do Na Mira e disparou: "Vou devolver essa rasteira".

Além de Beatriz, a sister Alane conversou com Rodriguinho sobre não ter sido colocada no Vip: "você estava muito na minha prioridade, só 'tô de coração partido porque achei que era recíproco'". O líder diz que suas escolhas para o Vip foram baseadas no seu time da prova. Confira a seguir a lista dos escolhidos do líder Rodriguinho para o Vip e para a Xepa:

Vip

- Rodriguinho

- Matteus

- Giovanna Pitel

- Fernanda

- Lucas Pizane

- Nizam

- Deniziane

- Vinicius

- Yasmin Brunet

- Wanessa Camargo

Xepa

- Alane

- Beatriz

- Giovanna

- Davi

- Isabelle

- Juninho

- Leidy Ellen

- Lucas Henrique

- Lucas Luigi

- Marcus Vinicius

- MC Bin Laden

- Michel

- Raquele

- Thalita

- Vanessa

Prova do Líder

Com prova de agilidade e sorte, Rodriguinho se tornou o segundo vencedor da Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, nesta quinta-feira, 11.

Rodriguinho já precisou encarar uma tarefa difícil. O cantor teve de escolher três pré-indicados ao Paredão na nova dinâmica do programa, chamada Na Mira do Líder.

Conforme as regras, o líder da semana terá de escolher três pessoas para ficarem "na sua mira" até a formação do Paredão. O líder, então, terá de selecionar uma pessoa dentre os três para ir direto à berlinda.

Na quinta, Rodriguinho se mostrou surpreso e receoso com o novo desafio. "Não tem ninguém na minha mira", declarou. O apresentador Tadeu Schmidt, então, rebateu: "Mas vai ficar agora".

A primeira pessoa escolhida pelo artista foi Davi. Na sequência, Rodriguinho escolheu Isabelle e Beatriz. Nesta semana, a votação ocorre nesta sexta-feira, 12.

O Big Brother Brasil vai ao ar todos os dias na Globo e pode ser acompanhado pela Globoplay.