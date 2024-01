Fora do BBB24, Maycon chora ao rever falas sobre roupas de Yasmin Brunet e leva sermão de Thais Fersoza

Primeiro eliminado do BBB24, Maycon participou do Bate-Papo BBB para conversar com Thais Fersoza e Ed Grama sobre sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil. Durante a conversa, o ex-brother assistiu ao vídeo em que comenta que evitou se aproximar Yasmin Brunet por conta de suas roupas transparentes e acabou levando um sermão sobre sua atitude..

Thais foi direta ao apontar o que havia de errado nos comentários do cozinheiro:

- Sim, ela é um mulherão. Ela é maravilhosa e ela pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que ela quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela, a essência dela.

A apresentadora explicou que é uma questão de respeito com as mulheres.

- Ela não tem que se preocupar com o que ela tá usando porque isso vai atingir você de uma maneira, isso é respeito. Tem que ter com todos. Não é você, não sou eu, o Ed, que vai ditar o que qualquer outra pessoa vai usar. É uma questão de respeito. Ela vai usar as roupas dela do jeito que ela se sente bem, que se sente confortável e cabe a você e a todos nós respeitar isso e ponto. Também é um pensamento muito antigo achar que a mulher que está com uma roupa transparente está fazendo isso para provocar o homem, para chamar atenção. Não, ela está fazendo isso porque ela gosta. Porque ela pode, porque o corpo é dela, a real é essa.

Em resposta, Maycon tentou explicar o seu lado, afirmando que tinha medo de ser mal-interpretado no reality.

- Eu não falei isso de: Você não vai usar, você não pode. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia... Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: Eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente. Eu fiquei com medo de pegarem esse take e jogarem na internet e fazerem maldade com meu ponto de vista. De verdade, era essa a conversa. Eu tenho medo de chegar perto e ser mal interpretado. Foi isso o que aconteceu.

Ed então questionou:

- Foi medo do ciúme da tua mulher?

O cozinheiro acabou chorando e disse:

- Foi justamente esse lugar. Eu não queria tocar nisso. A minha mulher falou: A Yasmin Brunet vai estar lá... Meu medo era da internet de pegar um take errado e me lançar num cara abusador, desrespeitador e eu sou zero esse cara.