Noivinhos? Taylor Swift e Travis Kelce planejam noivado em julho, diz jornal

Taylor Swift vai ficar noiva em 2024? Segundo o jornal Page Six parece que sim! A cantora e o namorado Travis Kelce estariam planejando tomar um novo passo no relacionamento em julho desse ano, quando eles completam um ano de namoro.

Ao que tudo indica, Travis já queria ter feito o pedido nas festas de final de ano de 2023, mas os dois teriam concordado que a atitude poderia soar como uma loucura precipitada. Afinal, eles assumiram o romance para o público em setembro, poucos meses antes, quando Taylor compareceu a um dos jogos do time do amado, o Kansas City Chiefs.

Com isso, eles teriam concordado que a melhor data seria no aniversário de um ano, no verão norte-americano. Fofos, né?

Vale lembrar que o último relacionamento de Taylor foi com o ator Joe Alwyn e durou cerca de seis anos. O término com o ator e compositor britânico se tornou público em abril de 2023.