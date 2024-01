Críticas ao líder, troca de carícias na cama, choro... Saiba o que rolou durante a madrugada no BBB24

Eita que a madrugada dessa sexta-feira, dia 12, foi agitada no BBB24! Ao longo de toda a noite, os brothers e sisters refletiram sobre estratégias de jogo e cada um deles já revelou suas opções de voto. Wanessa, por exemplo, já disparou o nome de três pessoas que colocaria no paredão. Ao que tudo indica, os moradores a casa mais vigiada do Brasil estão focados no jogo.

Uma das coisas que mexeu muito com os participantes foi a vitória de Rodriguinho na Prova do Líder. O cantor estreou o Na Mira do Líder e colocou Beatriz, Davi e Isabelle como suas opções de voto, além de fazer sua escolha para quem estaria no seu VIP - ambas as coisas causaram descontentamentos.

Davi disparou críticas sobre o líder em conversa com Isabelle:

- Vou falar uma parada séria. Ele indicou nós dois, mas, se ele vai indicar alguém ao Paredão, claro que quem ele vai indicar vai ser eu. Se eu ganhar a Prova do Anjo, eu vou lhe dar a imunidade. Você está imune do Paredão e eu vou ao Paredão. Ele vai me botar direto no Paredão porque ele é o Líder, mas eu estou confiante no meu jogo. Como falei, o jogo começou. Eu não tenho medo de enfrentar, não. Não é hora de dizer nada para ele, mas ele agiu com emoção e raiva. No início do jogo, ele era uma pessoa que gostava de mim, que dava risada. Ele deu uma afastada. [...] Eu tive motivo de indicar ele para o Paredão. Meu motivo foi sincero e foi na cara dele. Disse e fui homem na cara. Acho que ele agiu com emoção e não com estratégia. Ele não é um bom jogador, ele não tem estratégia de jogo.

Beatriz também não gostou nadinha de ver seu nome entre os três. Apesar de ser tranquilizada pelo líder, ela fez uma confissão a Alane e Deniziane:

- Querendo ou não, foi uma rasteira. Eu vou devolver essa rasteira, ou eu não me chamo Beatriz, entendeu? Ele falou que não vai me indicar, que é pra eu ficar tranquila. Pensando no ponto estratégico, se eu for pela minha emoção, [...] Eu ia ter um motivo para ele me indica direto.

Alane chorou e ficou chateada com o fato de não ter sido chamada para o VIP de Rodriguinho.

- Eu estou me sentindo muito triste, não estou triste de estar na Xepa. Estou triste porque você seria uma das primeiras pessoas do meu VIP. Não queria nem estar chorando. Só estou chorando porque eu tenho um carinho enorme por ti, eu fiquei chocada, mas eu não estou te cobrando nada. Só fiquei assim. Eu sei, a gente estava falando sobre isso hoje. Você estava muito na minha prioridade, só estou de coração partido porque eu achei que era recíproco, entendeu? Mas eu não estou te cobrando.

O que aconteceu, Nizam?

Em um momento em que conversavam sobre a divisão das camas, Leidy Elin brincou que Nizam dormiria com Alane, ao que ele respondeu:

- Eu vou ser o primeiro entretenimento do BBB no edredom.

Lucas Pizane contou a Rodriguinho, Fernanda e Giovanna Pitel que o brother e Alane deram um selinho na piscina, o que os surpreendeu e gerou um debate se isso poderia prejudicá-lo. Mais tarde, Nizam chegou no Quarto do Líder e voltou a negar a possibilidade de formar casal.

- Qual é o problema? Eu dou selinho na minha mãe.

Ele chegou ainda a rebater que não joga com Alane e até votaria nela se precisasse.

- Não vai ter jogo com ela. O meu jogo é com vocês. Por isso não quero ter nada com ela. A gente é muito mais forte juntos. Eu não vou ser junto com ela porque não tem jogo com ela, nem existe isso. Nem teria com ela. Chegasse algum momento que eu tivesse que votar nela, eu ia votar nela de cara lavada.

E também disse:

- Quero ficar de carinho e chamego. Eu não quero casal, e eu falei isso para ela ontem. Eu fui muito sincero. Eu falei: 'eu não quero um casal porque o casal vai estragar o jogo, mas eu quero um carinho, um chamego. Eu quero poder fazer um café pra você.

Porém, eles acabaram indo dormir de conchinha e trocaram carícias até caírem no sono.

Já há tretas?

Após Deniziane, que estava conversando com os brothers, sair do quarto do líder, Pitel opina que ela estava lá para limpar a barra da menina.

- Ela veio fazer a fita. É que num sonho imaginário delas, elas acharam que poderiam ficar mal com você e não queriam ficar mal com o grandão do Rodriguinho. Aí elas estão agora em um processo de: É isso mesmo, disse Fernanda.

- Alane e Bia? Essas meninas? Eu acho que eu não estou maluco, mas eu sentei na mesa. Eu, Vanessa Lopes e Bia, só nós três, e Bia não olhou na minha cara. Não faz contato visual comigo, revelou Lucas Pizane.

- Não fala essas coisas que eu vou pegando birra, avisou Rodriguinho.

Parece que o jogo começou!