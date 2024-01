Charge - 12 de janeiro de 2024

A PF (Polícia Federal) instaurou inquérito para investigar suspeita de crime na falsa filiação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no diretório do PL de São Bernardo. O diretório é comandado por Fernando Longo, secretário-adjunto de Coordenação Governamental da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB).

A informação publicada pelo jornal O Globo indica que a filiação de Lula ao PL, partido de seu adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aconteceu no dia 15 de julho de 2023. Um mês depois de Longo ser anunciado como novo presidente do PL municipal.