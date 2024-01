Palavra do Leitor - 12 de janeiro de 2024

Apagão – 1

‘Temporal provoca caos na região’ (Setecidades, dia 10). Venho expressar a minha indignação com os acontecimentos que estamos passando aqui em Santo Andre devido às chuvas com fortes ventos ocasionando a queda de arvores, prejudicando o fornecimento de energia, Cheguei à conclusão de que não é só a Enel responsável pela falta de energia. Devemos pensar que a falta de energia é consequência da queda da árvore que cai nos fios. Ora, se a responsável pela poda das árvores tivesse feito a poda, não teria caído. Tenho aqui pela Alameda Campestre, entre as ruas Vitória Régia e Figueiras, já há muito tempo, pedido de poda que não é feito, esperando cair a árvore para pôr culpa na Enel. Tem também uma poda solicitada no fim da Rua João Ribeiro com Alameda Campestre que está muito grande. Não quero tirar a responsabilidade da Enel pela falta de energia, mas tudo se origina pela falta de poda das árvores. Onde está a fiscalização para estes fatos? Aqui pela Alameda tinha caído um pedaço de árvore nos fios; solicitei a tirada dos galhos que ficaram nos fios; demorou, a Enel veio e cortou, mas ainda ficaram galhos a serem cortados. Resultado: a árvore cortada está na calcada sem ter sido retirada. Os pedestres têm de passar pelo meio da rua porque a calçada está interditada. Uma vergonha de ambas as partes.

Claudio Luiz da Silva

Santo André

Apagão – 2

A Enel tem sua parcela de culpa sim, mas a prefeitura também tem, porque a obrigação de poda as árvores é dela.

André Fermino

A PM e as câmeras

O probo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que não vai mais investir em câmeras para ser colocada nos uniformes dos policiais porque não vê efetividade com seu uso. Enquanto os números apontam que diminuíram casos de mortes em confronto com policiais. Tarcísio se mostrou ingênuo com essa afirmação, e entrega de bandeja esse tema de segurança pública ao Planalto, que retoma esse plano desprezado pelo ex-ministro da Justiça Flávio Dino de financiar Estados que se interessarem para instrumentalizar o uso das câmeras nos uniformes dos policiais. Ou será mais um blefe da turma do Lula?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Atos terroristas

'Ato vincula pacificação e união do País à punição dos culpados’ (Política, dia 10). Após um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes da República, em Brasília, não devemos ficar desesperançados com nosso Brasil e sim, preocupados. Preocupados para que a Justiça e os juízes não deem outra interpretação sobre esses vândalos e os coloque atrás das grades, sem nenhuma regalia, desculpa ou medida que atenue suas culpas. Pois, no dia 8 de janeiro de 2023, não havia naquele vandalismo e em seus delinquentes nenhuma intenção ingênua e sim dolosamente criminosa, pois todos eles tinham conhecimento de suas práticas e fome de destruição. Até porque uma mãe e um pai jamais educam um filho para que o mesmo se torne marginal. Coloco-me aqui como brasileiro que ama esse País. Esses marginais precisam de cura – cura de caráter, de personalidade, de prudência, de nacionalidade – e, principalmente, de buscar ajuda para tentar, um dia, serem ser humano normal.

Cecél Garcia

Santo André





Cartão de crédito

‘Portabilidade da dívida do cartão trará maior controle ao consumidor’ (Economia, dia 8). Sem dúvidas, portar a dívida para instituição que tenha melhores taxas e condições ajudará o devedor a controlar e quitar a sua dívida, afinal juros de cartão de crédito são absurdos. Agora se depois disto a pessoa não tiver controle financeiro no uso do cartão, leia-se gastar mais do que recebe, continuará devedor. Simples assim!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Copinha

‘Água Santa perde e encara gaúchos; Santos pega Cachorrão’ (Esportes, ontem). Estou animada com a hipótese de o Grande ABC voltar a ser campeão da Copinha.

Soraia C. Pêra

São Bernardo