Jean Lucas é apresentando em Manchester e diz que escolheu o Bahia pelo 'projeto sensacional'

O Bahia realizou nesta quinta-feira seu segundo dia de treinos da pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, onde conhece as instalações do gigante europeu também patrocinado pelo Grupo City. As atividades foram em dois períodos e o clube ainda apresentou o meio-campista Jean Lucas, de 25 anos, que celebrou o acerto.

Jean Lucas estava nos planos do Internacional e ainda recebeu algumas sondagens de outras equipes nacionais, mas revelou que optou pelo Bahia por causa do "projeto sensacional" do clube nordestino e após receber uma ligação do técnico Rogério Ceni.

"Sabemos da grandeza do Internacional, eu fico muito feliz pelo interesse, mas o projeto apresentado para mim pelo Bahia e pelo Grupo City foi sensacional, algo grande para minha carreira, que pesou bastante na minha decisão ao lado da família, da minha mulher, e acho que o melhor lugar seria aqui. Estou muito feliz", disse o jogador.

O segundo reforço do Bahia - trouxe Everton Ribeiro do Flamengo para ser seu camisa 10 - ainda celebrou ser treinado por Rogério Ceni. "É sensacional estar ao lado de uma pessoa com tantos títulos, algo que pesou para que eu pudesse estar aqui. Ele me ligou, conversou comigo durante as férias e mostrou tudo que queria de mim no campo dentro do time."

O meio-campista, que apareceu em momentos de descontração com os novos companheiros, chegou a brincar que agora "pode aparecer", em alusão aos dias sofridos sem ter a liberação do Santos e que acabaram impossibilitando-o de tirar fotos com os jogadores do Manchester City. Ele aproveitou, ainda, para esclarecer que jamais pensou em recusar o clube.

"Sabemos que o Bahia é muito grande mesmo antes mesmo do Grupo City e isso nunca aconteceu (dizer que não jogaria no clube). As pessoas falam, a internet é muito boa, mas às vezes ruim porque as pessoas acabam acreditando em certas coisas. O Bahia é o maior do Nordeste e é uma honra jogar aqui", esclareceu.

Nem só de divertimento foi o dia dos atletas do Bahia, contudo. Rogério Ceni colocou todo mundo para trabalhar forte. Pela manhã, muitas atividades físicas e à tarde, além de trabalho de passes rápidos em campos reduzidos, o time ainda aprimorou a pontaria ao ter de acertar a bola em mini traves.