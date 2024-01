EUA: resistentes do Partido Republicano se revoltam com acordo de Johnson com democratas

Três meses após um grupo de conservadores ter tomado a medida de destituir o então presidente da Câmara, Kevin McCarthy, outra rebelião está a se formando contra seu sucessor, o republicano Mike Johnson, no momento em que os prazos para a paralisação do governo se aproxima.

As lutas internas republicanas explodiram à vista do público esta semana, desencadeadas por um acordo de US$ 1,66 trilhão sobre os níveis de gastos de primeira linha para 2024, firmado no domingo entre Johnson e o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer. Alguns legisladores do Partido Republicano criticaram abertamente o acordo, insistindo em novos cortes orçamentais e uma fiscalização mais rigorosa das fronteiras, acusando Johnson de se render perante os democratas.

Os conservadores também estão furiosos porque o acordo manteve os termos do mesmo acordo de limite de dívida que alimentou o esforço para demitir McCarthy. Esse acordo, consagrado na Lei de Responsabilidade Fiscal do ano passado, limita os gastos discricionários básicos para o ano fiscal de 2024 a US$ 1,59 trilhão. Embora isso tecnicamente represente um corte em relação ao ano fiscal de 2023, o número foi complementado com um adicional de US$ 69 bilhões em gastos ao abrigo de um acordo entre McCarthy e o presidente americano, Joe Biden.

Agora, os desafiantes do Partido Republicano estão bloqueando os assuntos rotineiros da Câmara e levantando abertamente dúvidas sobre a liderança de Johnson. As ameaças à sua capacidade cotidiana de dirigir a Câmara o forçaram a conversas com os resistentes e deixaram outros republicanos surpreendidos pelo fato de seus colegas estarem dispostos a prosseguir novamente um caminho tão arriscado e potencialmente autodestrutivo.

Nesta quinta-feira, mais de uma dúzia de conservadores disseram estar discutindo com Johnson possíveis mudanças no acordo com Schumer. Disseram que o orador foi receptivo, mas não assumiu nenhum compromisso. Qualquer ajuste ao plano de US$ 1,66 trilhão representaria um grande golpe para a credibilidade de Johnson como negociador e provavelmente inviabilizariam o caminho atual para evitar uma paralisação do governo nas próximas semanas.