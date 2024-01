Eleição em Taiwan é moldada por realidade econômica e não apenas por ameaças da China

As ameaças da China de usar a força para reivindicar o autogoverno de Taiwan não se referem apenas a mísseis e navios de guerra. As duras realidades econômicas estarão em jogo quando os eleitores forem às urnas no sábado.

A economia de Taiwan desacelerou desde a pandemia, com o crescimento em 2023 estimado em apenas 1,4%. Isto reflete, em parte, altos e baixos inevitáveis na demanda de chips de computador e outras exportações, e um abrandamento da economia chinesa. Mas os desafios a longo prazo, como a desigualdade, acessibilidade à moradia e desemprego, são especialmente vitais para os eleitores mais jovens, mas muitas vezes são eclipsados pela presença iminente da China.

O favorito para substituir a atual presidente, Tsai Ing-wen, quando ela deixar o cargo após seus dois mandatos máximos, é seu vice-presidente e candidato do Partido Democrático Progressista, William Lai. A China se recusou a negociar com o Partido, que defende laços mais estreitos com os Estados Unidos como forma de preservar o estatuto separado de Taiwan.

Já Hou Yu-ih é o candidato dos Nacionalistas. O político concorda com a posição de Pequim de que o continente e Taiwan fazem parte do mesmo país, embora sob governos separados. Ko Wen-je, candidato de outro grupo de oposição, o Partido Popular de Taiwan, também é a favor da construção de relações mais amigáveis com a China. Ambos disseram que tentariam reiniciar as negociações comerciais com Pequim se fossem eleitos.

Taiwan foi uma colônia japonesa durante 50 anos, até 1945, quando foi entregue ao governo nacionalista chinês de Chiang Kai-shek no final da Segunda Guerra Mundial. Taiwan e a China se dividiram em 1949, após uma guerra civil. As regiões não têm relações oficiais, mas estão ligadas por dezenas de bilhões de dólares em comércio e investimento. A parte continental da China e Hong Kong compram cerca de 35% das exportações de Taiwan.

Pequim tem cortejado o investimento de Taiwan, ao mesmo tempo que pilota aviões de combate e navega em navios de guerra perto da ilha para impor a sua posição de que Taiwan deve eventualmente se unir ao continente, pela força, se necessário.

Entretanto, qualquer ação militar aberta teria um custo enorme para a própria China. O Estreito de Taiwan desempenha um papel vital no comércio da segunda maior economia do mundo. A Bloomberg Economics calculou o custo potencial para a economia mundial em US$ 10 trilhões.

O resultado das eleições poderá ter impacto nas relações entre China e Estados Unidos e também afetar as decisões sobre investimento e produção em um futuro distante. A China acusa os EUA de encorajar Taiwan a aumentar as tensões entre os lados, fornecendo-lhe armas militares.

Até agora, as medidas da China têm sido fragmentadas. Por vezes proibiu a importação de centenas de produtos de Taiwan, incluindo biscoitos e abacaxis. Em 1º de janeiro, a China pôs fim às tarifas preferenciais sobre algumas exportações de Taiwan, incluindo produtos químicos, que faziam parte de um pacto comercial de 2010.

Ainda, o Ministério do Comércio chinês disse que estava considerando suspender outras concessões tarifárias sobre produtos agrícolas, peixe, maquinaria, peças automóveis e têxteis de Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores da ilha condenou isso como o uso do comércio como uma "arma" para manipular as eleições.

Taiwan impõe proibições a centenas de exportações do continente e possui um trunfo próprio: a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. é o maior fornecedor mundial de chips de computador, fornecendo mais de 90% dos chips de última geração.