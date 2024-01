Juventude x Água Santa, Santos x EC São Bernardo serão na Arena Inamar

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a data e o horário dos dois jogos que envolvem os clubes do Grande ABC na segunda fase da Copa São Paulo. Santos x EC São Bernardo e Juventude-RS x Água Santa serão disputados no sábado (13), ambos na Arena Inamar, em Diadema.

O Netuno enfrenta os gaúchos de Caxias do Sul às 17 horas, enquanto Peixe x Cachorrão entram em campo às 19h30. A partir desta fase, os confrontos da Copinha passam a ser eliminatórios, ou seja, quem perder está fora.

As partidas terão transmissão do Canal Futebol Paulista no YouTube. O confronto da noite também será transmitido pela Cazé TV.