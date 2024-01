Santo André interdita trecho da Avenida dos Estados para obras

A Prefeitura de Santo André vai interditar no próximo sábado (13) trecho da Avenida dos Estados, na altura da Praça Samuel de Castro Neves. A medida se faz necessária para avanço nas obras do Complexo Viário Santa Teresinha, que terá duas novas pontes transpondo o Rio Tamanduateí, agilizando o tráfego e o acesso ao segundo subdistrito. Com a interdição, o tráfego será canalizado para parte de trás da Praça Samuel de Castro Neves, para que então os motoristas retornem à Avenida dos Estados.

O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) montará esquema especial de tráfego, desvio e destacamento de agentes para orientar os motoristas. Demais ajustes no tráfego serão implementados para não comprometer a mobilidade da região. A interdição deste trecho da Avenida dos Estados vai prosseguir por tempo indeterminado, até a finalização do processo de instalação das estruturas.

A dinâmica do trânsito na região sofrerá alterações por conta dessas intervenções. Na Rua Rio Grande do Norte, por exemplo, valerá a proibição de estacionamentos dos dois lados em toda extensão da via. O mesmo ocorrerá na Rua Distrito Federal, na Rua Silveira Martins, e no trecho entre a Alameda Martins Fontes e Praça Samuel de Castro Neves.

No trecho da Rua Rio Grande do Norte com Alameda Martins Fontes, haverá também proibição de estacionamento nos dois lados da via, além da mudança de sentido temporariamente. Já na Alameda Martins Fontes, no trecho entre a Avenida dos Estados e a Rua Silveira Martins, haverá alteração no sentido da via.

Complexo Santa Teresinha - As obras do Complexo Viário Santa Teresinha têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha.

Serão construídos dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, visando reduzir o número de cruzamentos em nível e melhorar a fluidez dos motoristas que trafegam nas duas direções do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.