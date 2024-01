O jogo de botões. É do Brasil. Nasceu em Campinas. Ganhou um dia: 14 de fevereiro. Hoje está no Pacaembu...

No Museu do Futebol, a exposição “Futebol de Brinquedo” tem como atração principal os botões multicoloridos de dezenas de clubes.

Da apresentação: “Botão de calças ou de casacos, tampas de relógios, casca de coco, valia tudo na hora de montar um time e futebol de mesa (ou futebol de botão, para os mais íntimos)”.

Um jogo criado no Brasil e que tem dia próprio, o 14 de fevereiro, que é a data do nascimento do inventor do jogo, Geraldo Cardoso Décourt (1911-1998). Tudo isso e muito mais no Museu do Futebol.

FÉRIAS NO MUSEU DO FUTEBOL

De terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Estádio do Pacaembu

Tudo de graça

MEMOFUT PRESENTE. Sábado, 9 de dezembro de 2023. Pacaembu, diante do stand do saudoso Saad EC: Diniz, Romano, Airton Marques, Sergio Paz, Fornazza e Gustavo de Carvalho; nos destaques: Oliveira, Wanderley e Mariano

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 15 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8597

MANCHETE – Promotores pedem à Procuradoria-Geral de Justiça que afaste delegado Guimarães do caso Cruz; investigação da morte do presidente do Sindicato dos Rodoviários dividia autoridades.

Reportagem: Reinaldo Azevedo, editor-chefe.

PONTO DE VISTA (Vicente Paulo da Silva) – Exigimos a verdade (no caso da morte do sindicalista Oswaldo Cruz).

RELIGIOSIDADE – Pastor eletrônico quer converter pedestre. Igreja Universal, em São Bernardo, usa a televisão para atrair as pessoas apressadas para uma pregação;

Reportagem: Mariângela Devienne.

CULTURA & LAZER – Projeto Verão levava nove bandas a São Caetano. Shows musicais eram programados para o Espaço Chico Mendes e iriam até 6 de fevereiro (de 1994).

EM 15 DE JANEIRO DE...

1904 – Aposentados dois professores da região: Joaquim Lopes da Silva, da segunda escola de São Bernardo; e Anna Rosa Nóbrega Barbosa, da Estação Rio Grande (da Serra).

Rio, 12. A cidade em calma. A greve dos carroceiros e cocheiros terminara. Durante o movimento, o transporte de papel para os jornais era feito em carroças guarnecidas de soldados armados e em carrocinhas de mão.

Porto Alegre, 15. Fracassaram as tentativas de conciliação na revolução do Uruguai.

1909 – Anúncio: procuram-se cocheiros bem práticos que saibam ler e escrever e que tenham freguesia de bebidas. (a) Companhia Antarctica Paulista.

1949 - Câmara Municipal de Santo André cassava os mandatos dos vereadores Antonio Dardis Neto, Lauro Garcia, João Dal''Mas e Anacleto Campanella, autonomistas de São Caetano. Os quatro recuperariam os mandatos.

1969 - Realizada no Hospital Municipal de Santo André a primeira cirurgia de coração extracorpórea do Grande ABC.

Com sucesso, a paciente D. H., de 36 anos, recebeu uma válvula artificial no peito.

A cirurgia foi feita pelo Dr. Helio Magalhães, do Instituto de Cardiologia de São Paulo, com o auxílio de dois andreenses, os médicos Oswaldo Cilurzo e Mário Degni.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio de Janeiro, hoje é o aniversário de Nova Iguaçu e Paraíba do Sul.

Em Minas Gerais, Ouro Verde de Minas, Piedade de Caratinga e Unaí.

E mais: Lima Campos (MA), Ouro Velho (PB), Pilão Arcado (BA) e Veranópolis (RS).

Hoje é feriado no Guarujá (SP) e em várias cidades que têm Santo Amaro como padroeiro.

HOJE

Dia Mundial do Compositor

Dia do Adulto

São Mauro ou Santo Amaro

15 de janeiro

Nasceu em Roma no final do século V. Foi um dos primeiros discípulos de São Bento.

