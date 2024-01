Obituário - 12 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Sumiko Iguma Tanabe, 94. Natural do Japão. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Andreotti Netto, 90. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7, em Sato André. Cemitério Municipal de Americana (SP).

Eneyde Caretta Botosso, 86. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Barboza Cuba, 79. Natural de Cosmorama (SP). Residia no Jardim do Estádio, em santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Mendes da Silva, 77. Natural de Carvalhópolis (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wanderlei Agatti, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lailde Lourenço Zaros, 74. Natural de Murutinga do Sul (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dalva Maria de Oliveira Banon, 73. Natural de Carvalhópolis (MG). Residia no Jardim Ocara, em Santo André, Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Carvalhópolis.

Cleusa de Paula Brandão, 67. Natural de Jacareí (SP). Residia no Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos (SP). Manicure. Dia 7, em Santo André, Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.

José Ferreira Damasceno, 65. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Estefane Alves dos Santos, 59. Natural de São João Evangelista (MG). Residia no Centro de Santo André. Empresário. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Alves de Alcântara, 57. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aidam José da Silva, 31. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Paulina Lopes de Carvalho, 88. Natural de Dourado (SP). Residia na Vila Eudizia, em Santo André. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Jandira da Silva Nigmann, 80. Natural de Borborema (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Joviniana Rosa de Andrade, 92. Natural de Urandi (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vitoldo Cepaitis, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Ferreira do Nascimento, 91. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lázaro da Silva, 81. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Antonio Merengue Garcia, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ângelo Sargionete, 79. Natural de Nhandeara (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edina Grando Petreca, 75. Natural de Cerquilho (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida da Rocha Braga, 63. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Oliveira Jerônimo, 86. Natural de Piracaia (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Santos, 72. Natural de Cumbe (Sergipe). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Regina Sebastiana da Silva, 70. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Domingo da Paixão Pena, 67. Natural de Dom Silvério (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Maria da Penha Oliveira Fernandez, 67. Natural de Gonçalves (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Lucas Teixeira Alves de Oliveira, 26. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Amélia. Dia 7. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

MAUÁ

Clorisvaldo Prazeres, 82. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 8, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Maria de Fátima Araújo de Brito, 67. Natural de Barros (Ceará). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Luiz Vido, 82. Natural de Chavantes (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Moacir Pereira dos Santos, 81. Natural de Peruíbe (SP). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.