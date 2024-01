Carpini: do Água Santa ao Tricolor em menos de 1 ano

Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo. A expectativa é que o novo contratado se apresente nesta sexta e e já comande o treino de amanhã. Carpini traz consigo o preparador físico Caio Gilli e o auxiliar técnico Estephano Djian. O novo comandante tricolor chega para substituir Dorival Júnior, que aceitou o convite da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para treinar a Seleção Brasileira.

Nas redes sociais, o Juventude-RS comunicou a saída do treinador. “O Esporte Clube Juventude comunica que Thiago Carpini está deixando o comando técnico da equipe. O treinador solicitou seu desligamento para dirigir outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar da saída, há de se ressaltar o extremo profissionalismo de Carpini ao longo de toda a sua trajetória no clube. O profissional deixa uma imagem absolutamente positiva, de muita dedicação, trabalho e compromisso”, manifestou o clube.

Para tirar Carpini do Juventude, o São Paulo vai desembolsar R$ 1 milhão de multa rescisória, uma vez que o contrato do profissional com o clube gaúcho iria até o final de 2024. Com o time do Morumbi, Carpini terá acordo de um ano renovável automaticamente em caso de títulos.

TRAJETÓRIA

Carpini tem 39 anos e teve um ano de 2023 brilhante em sua carreira. No primeiro semestre levou o Água Santa ao vice-campeonato Paulista, eliminando o São Paulo, o RB Bragantino e vencendo a primeira partida da final contra o Palmeiras. Com o desempenho, o time de Diadema garantiu vaga na Copa do Brasil deste ano e na Série D do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Carpini foi eleito o melhor técnico da competição. No segundo semestre, assumiu o Juventude e levou o time de Caxias do Sul de volta à Série A do Brasileirão.

Carpini também foi teve passagens pelo Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária. Como auxiliar técnico trabalhou no XV de Piracicaba e Botafogo-PB.