Santo André estuda inaugurar duas creches no 2º subdistrito

Mesmo sem déficit no número de vagas, a Prefeitura de Santo André estuda abrir três novas creches na cidade. No momento, a gestão já iniciou as obras da unidade Vila Guarani, programada para ser inaugurada no início de 2025, e projeta mais duas na região do 2º subdistrito, sendo uma no Bairro Utinga.

“A cidade não tem fila de espera para as creches. Conseguimos superar essa questão. A unidade Guarani é a 11ª que vamos entregar e está alinhada com uma questão muito específica de inaugurar creches próximas das residências. Se pegar o número total de crianças e o total de vagas, o déficit está zerado, mas tem algumas regiões, como é o caso da Vila Guarani, que algumas crianças ainda precisam estudar um pouco mais longe (de casa) do que deveriam”, explicou o prefeito Paulo Serra (PSDB) durante a vistoria das obras da unidade próxima à Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

Serra pontua que o estudo de novas creches em Santo André está alinhado ao conceito de “cidade de 15 minutos”, em que os munícipes saem de casa e podem resolvem necessidades do cotidiano a pé ou de bicicleta, sem percorrer grandes distâncias.

“Queremos promover qualidade de vida. Por isso, ampliamos os corredores comerciais da cidade para que as pessoas tenham que se deslocar menos, evitem pegar trânsito. O conceito do urbanismo das cidades de 15 minutos significa que nesse tempo você consegue ‘resolver’ sua vida, fazer tudo o que você precisa, tanto na área pública (saúde, educação) quanto na rotina privada. O planejamento municipal das creches agora pode seguir isso.”

VILA GUARANI

A Creche da Vila Guarani, visa atender a demanda da região que é formada pelo Cassaquera e Jardim Guaraciaba. O espaço disponibilizará 350 vagas para crianças de 0 a 3 anos. O investimento chegará a R$ 10 milhões, o que considera as obras no espaço e intervenções nas vias próximas (como pavimentação no entorno e iluminação de LED). As obras começaram em agosto de 2023.

O planejamento inclui três berçários, uma sala de alimentação, um lactário, sete salas de aula, uma sala multiuso, instalações sanitárias, dois solários, um parquinho, salas administrativas, de armazenamento de materiais pedagógicos, pátio, cozinha, despensa, refeitório, vestiários, lavanderia, área de serviços e estacionamento. A extensão será de 2.652,74 metros quadrados.

Como item obrigatório, a acessibilidade será adquirida a partir da instalação de rampas. Vitor Mazzetti Filho, Secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Santo André, indica que as rampas facilitam o trabalho dos docentes e serão colocadas na unidade Guarani pelo tamanho de área disponível no local. “Por mais que os elevados tenham capacidade, eles não suportam a turma inteira de uma única vez. Essa divisão para movimentar os alunos dentro da escola dificulta e requer mais tempo dos professores. Com as rampas, os estudantes podem ser levados todos juntos.”