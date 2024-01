PF investiga falsa filiação de Lula no PL de S.Bernardo

A PF (Polícia Federal) instaurou inquérito para investigar suspeita de crime na falsa filiação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no diretório do PL de São Bernardo. O diretório é comandado por Fernando Longo, secretário-adjunto de Coordenação Governamental da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB).

A informação publicada pelo jornal O Globo indica que a filiação de Lula ao PL, partido de seu adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aconteceu no dia 15 de julho de 2023. Um mês depois de Longo ser anunciado como novo presidente do PL municipal.

O pedido de investigação partiu do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes. “Considerando a existência de indícios de crime a partir da inserção de dados falsos em sistema eleitoral, encaminhem-se cópia dos presentes autos ao diretor-geral da Polícia Federal para adoção de todas as providências cabíveis que deverão, oportunamente, ser informadas a este Tribunal Superior Eleitoral”, escreveu Moraes, na decisão.

Inicialmente as suspeitas recaem na advogada Ana Daniela Leite e Aguiar, que atua na assessoria jurídica do PL em Brasília. Foi com seu login e sua senha que a filiação de Lula no PL foi efetivada. A apuração vai avançar, porém, se há participação dos integrantes do PL de São Bernardo no caso - ou se houve omissão e ausência de comunicação sobre o fato às autoridades competentes.

Segundo apuração interna do TSE, mais de 75 mil ações foram feitas no sistema do TSE usando login e senha da advogada, o que sinalizaria um possível crime na filiação de pessoas ao partido. “É possível que várias pessoas, ou mesmo robôs, estejam usando tais credenciais no processo de gestão do sistema de filiação partidária”, apontou Moraes, ainda conforme reportagem de O Globo.

FERNANDO LONGO

Longo foi secretário estadual de Turismo, trabalhou na gestão do ex-prefeito William Dib e ganhou força dentro do governo Morando depois que o advogado Carlos Maciel se tornou alvo um dos alvos principais da Operação Prato Feito, da PF (Polícia Federal), que investigou e apontou existência de fabricação de emergencialidade em contratos de fornecimento de merenda escolar e para a rede pública de saúde - mediante esse caráter emergencial, Maciel alocou, conforme denúncia da PF e do MPF (Ministério Público Federal), empresa de seus parentes.

A partir da exoneração de Maciel, em maio de 2018, Longo passou a ganhar espaço nas articulações políticas de Morando, inicialmente como assessor da Secretaria de Governo e, depois, secretário adjunto de Coordenação Governamental.

Ao Diário, Longo alegou desconhecer o caso. “A filiação agora é feita por meio digital e ninguém me falou nada”, disse, de forma sucinta. “Não sei de nada disso.”

O caso vem à tona dois meses depois de o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, ter visitado Orlando Morando na Chácara Silvestre, onde o chefe do Executivo de São Bernardo tem despachado.