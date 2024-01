Empresa de São Bernardo indenizará paciente que tratou câncer inexistente

A Amico Saúde, empresa de saúde de São Bernardo, irá pagar R$ 200 mil a uma paciente por erro em diagnóstico e tratamento desnecessário contra o câncer durante seis anos. A mulher realizou sessões de quimioterapia e fez uso de medicação para tratar uma metástase óssea inexistente.

Na sentença contra a companhia, a juíza Patrícia Svartman Poyares Ribeiro, da 6ª Vara Cível do município, estipulou reparação por danos morais fixada em R$ 200 mil, além de ressarcimento por danos materiais, fixados em R$ 17,9 mil. Segundo o advogado da paciente, já houve acordo com a empresa.

Segundo os autos do processo, a paciente foi diagnosticada com câncer de mama e submetida a mastectomia. Um ano depois, foi informada que estaria com metástase óssea e iniciou tratamento de quimioterapia. O equívoco no diagnóstico foi descoberto somente seis anos depois, quando a paciente mudou de convênio e o médico credenciado à nova operadora de saúde suspeitou de erro.

Exames realizados duas vezes apontaram que ela nunca teve atividade tumoral nos ossos, informação confirmada por laudo pericial. O tratamento equivocado causou fortes efeitos colaterais, como dor crônica, insônia, perda óssea e de dentição, limitação funcional dos movimentos da perna, entre outros. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da 6ª Vara Cível de São Bernardo.

O advogado da paciente, Dr. Eugen Papa Lisboa, afirmou ao Diário que já realizou acordo para pagamento da indenização deste processo a sua cliente em R$ 200 mil reais. Segundo ele, a paciente se encontra bem, apesar das sequelas remanescentes as quais adquiriu devido ser submetida ao tratamento quimioterápico errado. O acordo foi celebrado entre as partes, tendo em vista que o processo judicial ainda não se encontra com trânsito em julgado, ou seja, ainda caberia recursos, o que demandaria longos anos de litígio no Judiciário.

Papa explica que primeiramente foi julgado o "mérito da lide" - se o processo em questão havia deixado alguma sequela na paciente - e posteriormente o "nexo de causalidade" - se a culpa do plano de saúde é decorrente de imperícia de sua parte. A Amico Saúde foi, então, condenada a indenizar a paciente por danos morais e materiais.

“A autora, em momento de fragilidade, foi vítima de erro e sofreu por anos com a angústia de um diagnóstico de câncer que não existia. Realizou tratamento custoso à sua saúde física e mental e sofre as consequências até hoje. Teve o curso de sua vida alterado em razão de doença gravíssima que não existia. Não se pode medir a dor a qual a requerente foi submetida”, diz trecho da sentença da juíza Patrícia Svartman Poyares Ribeiro.

Já o laboratório onde foram realizados exames teve ação de reembolso de custas e despesas processuais por parte da paciente julgada como improcedente. “Não se constata erro de diagnóstico por exame, de responsabilidade do laboratório réu, que em nenhum momento apontou indicativo de metástase óssea. Ademais, o laboratório não fixa diagnósticos nem prescreve tratamentos, o que é de responsabilidade exclusiva do médico assistente do paciente”, diz a sentença, informação confirmada por advogados do laboratório.

Ao Diário, representantes da Amico Saúde afirmam que, “em cumprimento ao termo de confidencialidade firmado entre as partes, a empresa não está autorizada a comentar”.

O PROCESSO

O relator do recurso, o desembargador Edson Luiz de Queiroz, destacou, em seu voto, a gravidade dos fatos narrados. “O dano deve ser fixado em valor razoável, procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento ilícito. A paciente foi levada a sofrimento que poderia ter sido evitado ou minorado, impondo-se o dever de reparação por danos morais e materiais, destacando que foi comprovada a perda de massa óssea, de mobilidade e de dentição pela paciente”, asseverou o magistrado.

Os desembargadores César Peixoto e Daniela Cilento Morsello completaram a turma de julgamento. A decisão foi unânime.