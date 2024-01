Graciele Lacerda afirma não ter usado seu fake para falar mal de Wanessa Camargo: Já está provado na Justiça

Mais um capítulo para briga da família Camargo! Graciele Lacerda revelou que foi provado na Justiça sua inocência quanto aos ataques a Wanessa Camargo no Instagram, publicados pelo perfil fake criado por ela.

Em resposta a um internauta no Instagram que ironizou sobre o perfil fake da empresária, Graciele Lacerda disse:

Quem fez os comentários, se você não sabe, já está provado na Justiça que não fui eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel.

A esposa do sertanejo chegou a confessar que o perfil nomeado de Priscila Dantas era dela, mas negou ser a autora dos ataques contra Wanessa, Zilu Camargo e outros familiares do cantor.

Segundo as investigações policiais, as postagens partiram de um computador da casa de Graciele, mas ela alega que estava viajando para Vitória na hora em que o perfil atacou a atual participante do BBB24, em junho de 2023.