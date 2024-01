Viih Tube reage a Wanessa e Yasmin Brunet confessando entender sua falta de banho no BBB

O BBB24 mal começou e já está rendendo uma série de momentos que estão cativando a web. Dentre eles, teve uma conversa bem sincera entre Wanessa e Yasmin Brunet sobre uma dificuldade bem específica e inusitada do confinamento na casa mais vigiada do Brasil: o banho! Durante o bate-papo, elas até citaram Viih Tube e mandaram um recado a ela.

As sisters confessaram que estão odiando ter que entrar no chuveiro de biquíni, pois não dá para se lavar direito. Rindo, elas disseram que entendem Viih Tube por não ter tomado banho todos os dias e até pediram desculpas caso já a tenham criticado. Bem humorada, a influenciadora reagiu ao vídeo do momento.

Ao compartilhar o registro nos Stories do Instagram, ela riu e escreveu:

É horrível.

Lua

Tem como não explodir de fofura? Viih Tube e Eliezer celebraram o nono mês de vida de Lua com mais uma decoração de personagens e escolhida da vez foi Lilo & Stitch. A filha do casal estava a maior gracinha com sua roupinha havaiana e derreteu o coração dos internautas. Na legenda, a mãe da pequena escreveu:

Nove meses da nossa pequena, que delícia! Te amamos muito princesa! Lilo e Stitch, nome dos irmãos dela! Ohana quer dizer família!