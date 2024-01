Anitta, Taylor Swift, Beyoncé e mais! Confira os indicados ao People's Choice Awards 2024

O People's Choice Awards está chegando e as nomeações foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 11. Entre os selecionados, está Anitta, a única brasileira indicada neste ano. A cantora disputa na categoria Artista Latina do Ano. A cerimônia tem data marcada para o dia 18 de fevereiro, em Los Angeles, Estados Unidos.

45 categorias premiarão artistas de filmes, programas de TV, música e cultura pop. A escolha do vencedor é por voto popular online, e o público já pode escolher seus favoritos no site oficial da premiação. Além de Anitta, Taylor Swift e Beyoncé, alguns outros ícones também foram indicados, entre eles Jennifer Aniston, Ryan Gosling, Pedro Pascal e Olivia Rodrigo.

A seguir, confira a lista completa:

Artista Latina do Ano

Ángela Aguilar

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Shakira

Young Miko

Artista Latino do Ano

Bad Bunny

Bizarrap

Feid

Manuel Turizo

Maluma

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Ozuna

Cantor do Ano

Bad Bunny

Drake

Jack Harlow

Jung Kook

Luke Combs

Morgan Wallen

Post Malone

The Weeknd

Cantora do Ano

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Lainey Wilson

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Filme do Ano

Barbie

Fast X

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Oppenheimer

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Taylor Swift | THE ERAS TOUR

A Pequena Sereia

Super Mario Bros: O Filme

Melhor Filme de Ação do Ano

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Fast X

Guardiões da Galáxia Vol. 3

John Wick: Capítulo 4

Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1

Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

The Marvels

Transformers: O Despertar das Feras

Melhor Filme de Comédia do Ano

80 for Brady

Todos Menos Você

Are You There God? It's Me, Margaret

Asteroid City

Barbie

Cocaine Bear

Que Horas Eu Te Pego?

Wonka

Melhor Filme de Drama do Ano

Creed III

Five Nights at Freddy's

Assassinos da Lua das Flores

O Mundo Depois de Nós

M3GAN

Oppenheimer

Pânico 6

A Cor Púrpura

Melhor Ator de Filme

Cillian Murphy, Oppenheimer

Chris Pratt, Guardiões da Galáxia Vol. 3

Keanu Reeves, John Wick: Capítulo 4

Leonardo DiCaprio, Assassinos da Lua das Flores

Michael B. Jordan, Creed III

Ryan Gosling, Barbie

Timothée Chalamet, Wonka

Tom Cruise, Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1

Melhor Atriz de Filme

Florence Pugh, Oppenheimer

Halle Bailey, A Pequena Sereia

Jenna Ortega, Pânico 6

Jennifer Lawrence, Que Horas Eu Te Pego?

Julia Roberts, O Mundo Depois de Nós

Margot Robbie, Barbie

Rachel Zegler, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Viola Davis, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Melhor Artista em Filme de Ação

Brie Larson, The Marvels

Chris Pratt, Guardiões da Galáxia Vol. 3

Gal Gadot, Agente Stone

Jason Momoa, Aquaman 2: O Reino Perdido

Keanu Reeves, John Wick: Capítulo 4

Rachel Zegler, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Tom Cruise, Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1

Viola Davis, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Melhor Artista de Filme de Comédia

Adam Sandler, Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!

Glen Powell, Todos Menos Você

Jennifer Lawrence, Que Horas Eu Te Pego?

Margot Robbie, Barbie

Ryan Gosling, Barbie

Scarlett Johansson, Asteroid City

Sydney Sweeney, Todos Menos Você

Timothée Chalamet, Wonka

Melhor Artista em Filme de Drama

Cillian Murphy, Oppenheimer

Julia Roberts, O Mundo Depois de Nós

Fantasia Barrino, A Cor Púrpura

Florence Pugh, Oppenheimer

Jacob Elordi, Priscilla

Jenna Ortega, Pânico 6

Leonardo DiCaprio, Assassinos da Lua das Flores

Michael B. Jordan, Creed III

Melhor Filme

America Ferrera, Barbie

Charles Melton, Segredos de um Escândalo

Danielle Brooks, The Color Purple

Jacob Elordi, Saltburn

Melissa McCarthy, A Pequena Sereia

Natalie Portman, Segredos de um Escândalo

Simu Liu, Barbie

Viola Davis, Air

Série do Ano

Grey's Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Only Murders in the Building

Saturday Night Live

Ted Lasso

The Bear

The Last of Us

Vanderpump Rules

Melhor Ator de Série

Chase Stokes, Outer Banks

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Samuel L. Jackson, Secret Invasion

Steve Martin, Only Murders in the Building

Tom Hiddleston, Loki

Melhor Atriz de Série

Ali Wong, Beef

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jennifer Aniston, The Morning Show

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Reese Witherspoon, The Morning Show

Rosario Dawson, Ahsoka

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Artista de TV do Ano

Adjoa Andoh, Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Ayo Edebiri, The Bear

Billie Eilish, Swarm

Jon Hamm, The Morning Show

Matt Bomer, Fellow Travelers

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Steven Yuen, Beef

Storm Reid, The Last of Us

Melhor Artista de Série de Comédia

Ali Wong, Beef

Bowen Yang, Saturday Night Live

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Steve Martin, Only Murders in the Building

Melhor Artista de Série de Drama

Bella Ramsey, The Last of Us

Chase Stokes, Outer Banks

Ice-T, Law & Order: Special Victims Unit

Jennifer Aniston, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Pedro Pascal, The Last of Us

Reese Witherspoon, The Morning Show