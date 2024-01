Corinthians oficializa Hugo, lateral-esquerdo contratado por Duilio

Contratado ainda em dezembro do ano passado, sob a gestão de Duilio Monteiro Alves, o lateral-esquerdo Hugo foi oficializado como reforço do Corinthians nesta quinta-feira. De acordo com nota publicada pelo clube alvinegro, o jogador de 26 anos, que jogou a última temporada pelo Goiás, chegou sem custos e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2026, com 80% dos direitos econômicos cedidos ao Corinthians, além de multa rescisória de R$ 100 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 534,8 milhões) para o mercado internacional.

Ter sido contratado por Duílio não impediu lateral de ser integrado ao elenco, tanto que ele está treinando normalmente junto aos demais companheiros desde a reapresentação do elenco. Apesar disso, quando o presidente Augusto Melo tomou posse, dia 3 de janeiro, e anunciou Raniele, Rodrigo Garro e Diego Palácios como reforços, Hugo ficou de fora, mesmo já estando acertado com o clube. "Essa contratação não passou por nós", disse o diretor de futebol Rubão na ocasião, ao ser questionado sobre o jogador. "Mas é um bom jogador e, com essa equipe que estamos montando, não tenha dúvida que vai sobressair também", acrescentou Melo.

Nascido em Arapiraca, Alagoas, Hugo integrou as categorias de base do CRB, mas se profissionalizou no também alagoano Jaciobá. Voltou para o CRB, em 2020, depois de uma breve passagem pelo ABC. Em 2021, foi contratado pelo Goiás, clube no qual jogou nas últimas três temporadas. Firmou-se como titular e anotou um gol e quatro assistências em 41 jogos disputados em 2023, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do time goiano para a Série B.

O Corinthians espera anunciar em breve mais dois reforço para a defesa. O zagueiro equatoriano Félix Torres foi liberado pelo Santos Laguna após uma longa novela, mas ainda não conseguiu chegar ao Brasil, pois teve um problema em seu voo. Já Gustavo Henrique, zagueiro ex-Santos e Flamengo, que estava no Valladolid, já está em São Paulo.