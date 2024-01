Morre humorista Beto Gabriel, o Gaúcho de A Praça é Nossa

Luto no humor! Beto Gabriel Sdrigotti, o Gaúcho de A Praça é Nossa, morreu na última quarta-feira, dia 10, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, segundo informações divulgadas nas redes sociais do artista. O humorista ficou famoso por interpretar Tibúrcio, o Gaúcho da Praça.

Representante comercial, percorria o sul e o sudeste do Brasil. Mas o talento de Beto Gabriel estava no humor. Criou personagens marcantes para os palcos, estúdios de rádio e TV, contou o amigo e colega de profissão César Junior na nota publicada.

Além do personagem Gaúcho, o artista também representou os costumes joinvilenses em outras interpretações. Ele também foi radialista na Máxima FM e na antiga Rádio Clube, ambas em Joinville.

Através de suas redes sociais, a família informou que o velório do artista está marcado para esta quinta-feira, dia 11, a partir das seis horas da tarde, no Cemitério Parque Jardim das Flores, em Joinville. Já o sepultamento acontecerá na próxima sexta-feira, dia 12, no mesmo local, às dez horas da manhã.