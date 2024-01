Biquíni de Gabi Martins arrebenta durante ensaio da Unidos de Vila Isabel: - Fiquei com os peitos de fora

Com muito samba no pé, Gabi Martins participou do ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel. A cantora é musa da escola de samba e encantou ao interagir com o público.

Mas antes de entrar na passarela, a ex-BBB passou por alguns perrengues, já que a roupa que ela ia usar no dia ficou caindo e por isso ela escolheu um biquíni dourado.

O problema é que o top também não resistiu e arrebentou, mas a cantora deu um jeito e contou pelos Stories:

- Meu biquíni acabou de arrebentar. Sabe o que aconteceu? Fizemos uma emenda, fiquei com os peitos de fora. É isso, gente: tem dias que nada dá certo, mas não podemos deixar essa energia ruim contaminar. E vamos simbora.