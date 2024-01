Letícia Cazarré encanta a web com vídeo de Maria Guilhermina sorrindo

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Leticia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein.

Desde o seu nascimento, a caçula da família precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

No dia 11 de janeiro, Letícia Cazarré compartilhou um momento fofo das filhas, Maria Madalena e Maria Guilhermina. As duas estavam curtindo a música Fazendinha, do Mundo Bita, e no vídeo Guilhermina aparece sorrindo, encantando a web.