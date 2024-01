Matthew Perry agrediu acompanhante e ex-noiva anos antes de sua morte

Matthew Perry agrediu fisicamente duas mulheres, sendo uma delas sua ex-noiva, Molly Hurwitz, anos anteriores à sua morte, conforme fontes próximas ao astro de Friends disseram ao DailyMail. Segundo o site, o ator jogou um mesa em cima de Molly depois que ela o confrontou sobre uma traição, em 2021.

As fontes também contaram que Perry empurrou sua tutora, Mogan Moses - que o ajudava no acompanhamento contra o vício em bebidas alcoólicas -, contra uma parede durante um colapso furioso, em março de 2022.

Ainda segundo o site, o ator não estava sóbrio havia um tempo. Ele conhecia meninas em aplicativos de namoro e pedia que levassem drogas à sua casa. As mesmas fontes dizem que o ator estava recluso e zangado antes de sua morte. Morgan largou o emprego e cortou contato com o ator depois do ocorrido.

Investigações policiais sobre morte de Matthew Perry são encerradas

As investigações sobre a morte de Matthew Perry foram oficialmente encerradas, conforme o Departamento de Polícia de Los Angeles disse à revista People nesta quarta-feira, dia 10. Com o caso encerrado, confirma-se o laudo do exame toxicológico feito no ator.

Em dezembro de 2023 foi confirmado que a causa da morte do ator foi em decorrência de efeitos agudos causados acidentalmente pelo uso excessivo de cetamina, uma substância usada para o tratamento de depressão. Contudo, o remédio ainda é usado por algumas pessoas como uma droga recreativa.