Ribeirão Pires inicia calendário anual de castrações canina e felina

A Prefeitura de Ribeirão Pires abriu oficialmente ontem (10) o calendário anual de castrações gratuitas de cães e gatos da cidade. Em 2023, o programa atingiu o marco de 2.500 cirurgias realizadas. A iniciativa integra ações voltadas ao bem-estar animal e controle da população canina e felina no município.

Para participar da iniciativa, o morador deve realizar inscrição e agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, pelo telefone (11) 4824-4197. O procedimento cirúrgico é feito na sede do Departamento de Proteção à Fauna e Bem-Estar, região central de Ribeirão. O programa democratiza o acesso do serviço de castração de cães e gatos, especialmente para a população de menor renda.

“Castrar um animal de estimação vai além de uma decisão individual. É uma contribuição para o controle populacional e para evitar o abandono diário de animais nas ruas, clínicas veterinárias, pet shops e organizações de proteção animal. A medida não apenas impede ninhadas indesejadas, mas também promove a saúde dos animais, prolongando suas vidas e proporcionando uma melhor qualidade de vida”, explicou a médica veterinária Maria Helena, do Departamento de Proteção à Fauna e Bem-Estar Animal da Estância.

Todas as orientações sobre o procedimento de castração, perfil e preparo dos animais, bem como documentos necessários para a inscrição, são fornecidos pelo Departamento no momento do agendamento telefônico.