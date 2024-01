Luana Piovani comenta relação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella e relembra agressão do ator

Indireta? Luana Piovani postou em suas redes sociais uma frase comentando sobre um de seus ex-namorados. Rapidamente os internautas conectaram com Wanessa Camargo, que está namorando Dado Dolabella.

Se está ruim pra você, imagina pra quem está com meu ex. Presente de Deus. Eu conto ou vocês contam?

Depois da publicação nos Stories, na última quarta-feira, dia 10, Luana usou seu perfil para comentar diretamente a participação de Wanessa no BBB24:

- Todas as pessoas que estão com ela, também estão no Big Brother. Eu digo isso por quê? Porque no ano passado, ou retrasado (sei lá quanto tempo tem esse inferno), o pai dos meus filhos [Pedro Scooby] foi para essa joça e acabou que eu participei também. Ela está lá e ela está levando com ela o namorado dela, que é um agressor. Não importa se hoje ele come carne ou não come carne - porque ele culpa o sangue, ele diz que ele batia em mulheres porque ele ingeria sangue. Agora, ele não ingere sangue, ele é um santo.

Continuando sua crítica, Piovani falou que além dela outras mulheres também denunciaram Dado por agressão. Por isso, Luana pediu que o público do reality relembre isso enquanto assiste o programa, já que muitos estão gostando de Wanessa:

- Vale lembrar que foram quatro [vítimas]. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele. Depois da minha denúncia teve: a mãe de um dos filhos e a mãe dela, no caso a sogra. E depois teve uma outra. Eu não fico seguindo a vida dele. Mas, teve uma prima também que ele namorou que denunciou, falou que tomou uns tapas e tal. Então, vale lembrar que, além de mim, ele já tinha batido em outras. E, depois de mim, tem outras oficiais, porque foram lá e fizeram a denúncia. Mas, é bom que vocês saibam isso, se vocês quiserem ou tiverem algum tipo de consciência.

Para finalizar, a ex de Pedro Scooby deixou um apelo sobre como o público pode encarar a participação de Camargo no BBB24:

- De qualquer maneira, fiquem atentos, porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil, com essa força da internet que o Brasil tem. Então, depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência, [ou] homens sendo enaltecidos sendo agressores e criminosos.