Grupo Transportes sobe 0,48% em dezembro ante 0,27% em novembro no IPCA

O grupo Transportes saiu de um aumento de 0,27% em novembro para um avanço de 0,48% em dezembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,10 ponto porcentual para a taxa de 0,56% do IPCA do último mês.

Houve pressão do aumento de 8,87% nos preços das passagens aéreas, subitem de maior contribuição individual, impacto de 0,08 ponto porcentual sobre o IPCA de dezembro.

Os combustíveis recuaram 0,50% no mês. Houve quedas no óleo diesel (-1,96%), etanol (-1,24%), gasolina (-0,34%) e gás veicular (-0,21%).

A gasolina foi o item de maior contribuição negativa para a inflação de dezembro, -0,02 ponto porcentual.

O ônibus urbano recuou 0,61% em dezembro, influenciado pela gratuidade nas tarifas aos domingos em São Paulo (-4,17%) a partir de 17 de dezembro.

Além disso, houve reajuste de 6,12% em Salvador a partir de 13 de novembro e de 16,67% em Belo Horizonte em 29 de dezembro.