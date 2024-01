Fundo Social de SP lança chamamento público para gestão das Praças da Cidadania de Mauá e Diadema

O Fundo Social de São Paulo lança um novo chamamento público, desta vez, para selecionar as Organizações da Sociedade Civil que vão administrar as Escolas de Qualificação Profissional da Praça da Cidadania de Mauá e da Praça da Cidadania de Diadema, ambas na Grande São Paulo.

Os editais preveem a contratação das entidades para a gestão do espaço com atividades que vão desde o planejamento, funcionamento e organização das escolas até ações culturais, esportivas e educacionais e serviços de limpeza e segurança. A manutenção da área externa das praças será de responsabilidade das prefeituras das cidades.

O período de vigência do contrato é de 36 meses, com possibilidade de renovação, e para participar do chamamento público, comprovar capacidade técnica para atuação, e ter, no mínimo, dois anos de existência com o cadastro ativo, entre outros requisitos previstos na Lei nº 13.019/2014. As OSCs que comprovarem desenvolvimento de projetos de interesse social na Região Metropolitana de São Paulo receberão pontuação adicional.

A sessão pública para recebimento das propostas ocorrerá em 9 de fevereiro de 2024 (às 11h para Diadema e às 14h para Mauá), na sede do Fundo Social de São Paulo, na zona sul da capital paulista. O cronograma da contratação prevê a conclusão do chamamento público em até 40 dias após o recebimento das propostas.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: pracadacidadania@sp.gov.br

Segundo o Fundo, a inauguração da Praça da Cidadania de Mauá está prevista para março de 2024 e da Praça da Cidadania de Diadema, para abril de 2024.