Em viagem com o marido, Sthefany Brito conta que avião precisou fazer pouso de emergência após passageira passar mal

Sthefany Brito passou por um perrengue durante viagem com o marido, Igor Raschkovsky. Os dois decidiram passar alguns dias em Paris, na França, mas acabaram enfrentando alguns percalços no caminho. Através dos Stories, a atriz contou que o voo em que estavam precisou fazer um pouso de emergência e eles ainda tiveram as malas extraviadas.

Em um desabafo nos Stories, ela contou:

- Estamos em Frankfurt [na Alemanha] e pela primeira vez na vida a gente teve que fazer um pouso de emergência. Uma mulher passou mal no nosso avião. Sempre ouvi fazer, mas nunca tinha visto acontecer. Eles perguntaram se tinha médico no avião. A gente não viu exatamente o que aconteceu. Vi meio por alto que parece que ela teve parada cardíaca.

Logo depois, ela continuou:

- Demorou para tirar ela do avião porque tinha que estabilizar ela, ou seja, estava ruim. Ficamos umas três horas parados, então atrasou muito. Conclusão: todo mundo que tinha conexão, inclusive nós, perdeu. Todo mundo perdeu o voo que ia pegar depois. É isso. Rezando para ela ficar bem. Pelo andar de tudo, foi bem grave, porque não estavam nem conseguindo tirar ela do avião.

Foi só depois, quando eles chegaram no destino final, que Sthefany descobriu que três das quatro malas que eles despacharam haviam sido perdidas.

Eita!