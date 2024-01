Dólar tem oscilações contidas enquanto investidor aguarda por números de inflação nos EUA

Com o compasso de espera dos últimos dias prestes a terminar, o dólar opera na manhã desta quinta-feira, 11, com oscilações contidas ante o real. Enquanto aguardam pelo índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, que será divulgado às 10h30 (de Brasília), os investidores começam o dia analisando os números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro.

Segundo o IBGE, o índice fechou dezembro com alta de 0,56%, ante uma elevação de 0,28% em novembro. O resultado ficou acima do teto das estimativas de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam um aumento entre 0,38% e 0,55%, com mediana positiva de 0,49%.

A taxa acumulada pela inflação no ano de 2023 foi de 4,62%. O resultado ficou acima da mediana das previsões, que era de 4,55%, mas abaixo da meta do Banco Central, de 4,75%.

O dólar mostra leve desvalorização ante o real, em sintonia com a tendência internacional de enfraquecimento da moeda americana.

Às 9h34, a moeda negociada no mercado à vista era cotada a R$ 4,8818, em alta de 0,20%. O dólar futuro para fevereiro recuava 0,23%, para R$ 4,8940.

Mais cedo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) informou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) dos países que integram o bloco desacelerou pelo terceiro mês seguido em novembro de 2023, para 5,4%. Em outubro, havia ficado em 5,6%.

Em comunicado, a OCDE detalhou que o CPI perdeu força entre outubro e novembro em 28 de seus 38 países membros.

Já no G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI acelerou levemente entre outubro e novembro, de 5,7% para 5,8%, informou a OCDE.