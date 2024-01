BCE: taxas de bancos avançam com juro básico, mas seguem abaixo da tendência histórica

Os bancos da zona do euro têm aumentado as taxas de depósitos desde meados de 2022, em resposta à série de elevações de juros implementadas pelo Banco Central Europeu (BCE), que totalizaram 450 pontos-base no período. Os juros sobre novos depósitos a prazo tiveram acréscimo de 372 pontos-base desde então, enquanto os de depósitos overnight avançaram 50 pontos-base. Essas taxas, porém, seguem abaixo da tendência histórica, principalmente no caso de depósitos overnight das famílias, segundo artigo do BCE que integra o próximo boletim econômico mensal da instituição.

Em outubro de 2023, a taxa de juro média anual sobre depósitos a prazo com vencimento de até dois anos oferecida às empresas do bloco era de 3,70% e às famílias, de 3,27%. O spread em relação ao principal juro básico do BCE era de -30 pontos base para empresas e de -73 para famílias, diz o artigo.

No caso de depósitos overnight, a remuneração continua significativamente abaixo do juro básico. Essa diferença foi particularmente mais notável em outubro do ano passado do que no período de 2007 e 2008, mas comparável ao ciclo de 2000, acrescenta o texto.