Charge - 11 de janeiro de 2024

O DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) prometeu que vai investir, neste ano, R$ 43,7 milhões para a limpeza de 27 piscinões, também conhecidos como reservatórios de detenção. No Grande ABC, 19 equipamentos estão na programação. As primeiras cidades contempladas serão Santo André, com o piscinão Faculdade Medicina, e Mauá, com os do Sônia Maria, Paço Municipal e Corumbé Zaíra.

O cronograma de serviços previsto na região vai até junho, quando as manutenções serão finalizadas nos piscinões Vila Rosa, Taboão e Canarinho, em São Bernardo, e Ecovias, em Diadema (veja mais na arte abaixo). O Grande ABC possui outros tanques para armazenamento de água da chuva, que são de responsabilidade das prefeituras.