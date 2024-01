Celtics vencem duelo de líderes, Nuggets tropeçam e Wembanyama brilha na NBA

Em duelo de líderes de Conferência na NBA, o Boston Celtics mostrou força na noite desta quarta-feira e derrotou o Minnesota Timberwolves por 127 a 120. Diante de sua torcida, os Celtics confirmaram o status de favorito ao título da atual temporada. Pela mesma rodada, o Denver Nuggets, atual campeão, tropeçou e o San Antonio Spurs venceu com ajuda de Wembanyama.

O confronto em Boston reuniu os líderes das Conferências Leste e Oeste. E os Celtics soube aproveitar o fator casa. O time tem 100% de aproveitamento em seu ginásio nesta temporada, com 18 vitórias em 18 jogos. Nesta quarta, Jayson Tatum chamou a responsabilidade para si e fez uma de suas melhores performances do campeonato, com 45 pontos.

"Você vive para estes momentos. Você quer tentar fazer o que puder para ajudar o seu time a vencer. Eu ainda não queria perder em casa. Ainda estamos invictos. O público está nos apoiando, podemos sentir a energia. No final, tivemos um jogo bem divertido", comentou Tatum.

O cestinha da partida foi acompanhado por Jaylen Brown, autor de um "double-double" de 35 pontos e 11 rebotes. A dupla ofuscou os 29 pontos de Anthony Edwards e os dois dígitos de Karl-Anthony Towns em dois fundamentos diferentes (25 pontos e 13 rebotes).

O resultado ampliou a vantagem dos Celtics na liderança da Conferência Leste, com a melhor campanha da temporada até agora: 29 vitórias e oito derrotas. Os Timberwolves detêm a segunda melhor campanha, na liderança do Oeste, com 26 triunfos e 11 revezes.

Atual campeão da NBA, o Denver Nuggets perdeu a chance de se aproximar dos Timberwolves na tabela do Oeste. Nesta quarta, foi batido pelo Utah Jazz por 124 a 111, fora de casa. Os Nuggets figuram no terceiro lugar, com 26 vitórias e 13 derrotas, atrás também do Oklahoma City Thunder, que também venceu na rodada.

Longe dos seus melhores dias, Nikola Jokic terminou a partida com um "double-double" de 27 pontos e 11 rebotes. Mas o sérvio foi ofuscado pelo trio formado por Jordan Clarkson (27 pontos), Lauri Markkanen (26) e Collin Sexton (22). Clarkson começou a partida no banco de reservas.

DUELO DE LANTERNAS

A rodada não contou apenas com o confronto entre os líderes de Conferência. Os dois piores times do campeonato também se enfrentaram. Lanterna do Oeste, o San Antonio Spurs contou com o francês Victor Wembanyama para fazer a diferença e superar o Detroit Pistons por 130 a 108.

Em uma de suas melhores performances na NBA, o jovem europeu anotou seu primeiro "triple-double" na competição, com 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, tudo isso em apenas 21 minutos em quadra. Foi o suficiente para levar os Spurs para sua sexta vitória na temporada (tem 30 derrotas). Já os Pistons, após recorde histórico negativo, somam apenas três triunfos e incríveis 35 revezes no campeonato até agora.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 98 x 123 Sacramento Kings

Detroit Pistons 108 x 130 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 112 x 104 Washington Wizards

Miami Heat 120 x 128 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 139 x 132 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 124 x 119 Houston Rockets

Utah Jazz 124 x 111 Denver Nuggets

Boston Celtics 127 x 120 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 105 x 141 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 126 x 120 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Phoenix SunsS