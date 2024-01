Água Santa perde e encara gaúchos; Santos pega Cachorrão

Água Santa e Santos fecharam ontem à noite na Arena Inamar, em Diadema, a primeira fase da Copa São Paulo no Grupo 26. Debaixo de bastante chuva, o Peixe fez prevalecer o favoritismo e venceu por 3 a 0. Como já estava classificado, o técnico do Netuno, Thiago Constância, optou por poupar alguns jogadores já pensando na próxima fase e acabou sendo presa fácil para o time da Vila Belmiro. Com o resultado, o alvinegro terminou em primeiro da chave com 100% de aproveitamento, chegando a nove pontos. A equipe diademense ficou em segundo com seis. Na segunda fase, enquanto o Santos permanece em Diadema para enfrentar o EC São Bernardo (segundo do Grupo 25), o Netuno sai de casa para encarar o Juventude (primeiro do Grupo 25), no Estádio do Baetão, em São Bernardo. As duas partidas devem acontecer no sábado (13). Os confrontos a partir de agora serão eliminatórios, ou seja, quem perder diz adeus à Copinha.

Em campo, o time da Vila Belmiro começou arrasador. Logo aos 50 segundos do primeiro tempo, o atacante Hyan arrematou um cruzamento na entrada da área e abriu o placar. O alvinegro praiano seguiu pressionando e aos 35 minutos ampliou com Enzo Monteiro, após jogada em velocidade pela esquerda e passe de Gabriel Bontempo.

Na segunda etapa, o Peixe seguiu melhor e ampliou aos 25 minutos com Miguelito, pegando rebote do goleiro Matheus. O placar só não foi mais elástico devido ao preciosismo dos jogadores santistas em algumas finalizações.

A primeira fase da Copinha termina hoje com mais oito jogos. A segunda fase acontece amanhã e sábado.