FUABC suspende a quarteirização de envio de remédios em São Bernardo

A FUABC (Fundação do ABC) suspendeu ontem, por tempo indeterminado, o processo licitatório que pretende quarteirizar o serviço de distribuição de medicamentos para unidades da rede de saúde em São Bernardo, atualmente executado pela Assistência Farmacêutica. O negócio envolve cifras de R$ 100,8 milhões anuais. A medida foi tomada depois que empresa impugnou o edital que havia sido publicado no dia 4. A abertura dos envelopes com as propostas estava prevista para hoje.

O aviso de suspensão dos prazos do edital foi publicado pela FUABC. O nome da empresa responsável pela impugnação e as motivações do pedido não foram divulgados. “As razões recursais estão em fase de análise, assim, atribui efeito suspensivo ao feito até o julgamento de seu mérito”, informa a Fundação no documento obtido pelo Diário.

Revelada pelo jornal na edição de sábado, a operação, coordenada pela Secretaria de Saúde, comandada por Geraldo Reple Sobrinho, prevê a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de operação logística em um centro de distribuição com o propósito de centralizar recebimento, armazenamento e partilha de medicamentos utilizados nas unidades de saúde da rede são-bernardense.

Atualmente, os serviços de logística farmacêutica são operados via Complexo de Saúde de São Bernardo, braço da FUABC criado a partir da terceirização da gestão da saúde no governo do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Contrato de quarteirização seria válido por 12 meses, renováveis por mais 60. Os valores do edital, na casa dos R$ 100,8 milhões anuais, chamaram a atenção. A saúde da cidade passa por grave crise financeira – no ano passado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) precisou aportar R$ 150 milhões em São Bernardo para evitar que o sistema de atendimento público entrasse em colapso.