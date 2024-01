Palavra do Leitor - 11 de janeiro de 2024

Apagão – 1

‘Enel omite número de imóveis sem luz na região e não explica motivo do apagão’ (Setecidades, ontem). Sem dúvida alguma devemos cobrar providências da Enel para melhorias dos serviços e confiabilidade da rede, afinal pagamos caro. Agora, me surpreende o fato de que não vejo qualquer cobrança em cima das prefeituras devido à falta de poda e remoção de árvores condenadas, estes dois grandes problemas que também afetam diretamente o fornecimento e restabelecimento de energia. É só ver na própria reportagem, cada vez temos tempestades, tem foto de árvore caída sobre a rede elétrica. Portanto enquanto se cobrar somente a Enel, o foco fica no efeito e não se ataca também causa. Não estou defendendo a Enel, eu também pago e quero bons serviços, mas para resolver não adianta focar só no problema dos outros né. E aí, prefeituras?

Walmir Ciosani

São Bernardo

Apagão – 2

Depois que privatizou o serviço melhorou muito! O culpado foi o clima. A Sabesp também ficará bem melhor depois que privatizar.

Marcio Martoni

Santo André

Júlio Lancellotti

‘Padre Júlio Lancellotti será alvo de CPI na Câmara da Capital’ (Setecidades, dia 4). Se o partido União Brasil tivesse um compromisso sério com a sociedade e os seus membros tivessem noção do trabalho social realizado pelo sacerdote Júlio Lancellotti, expulsaria esse parlamentar de São Paulo. Nego-me até de falar o nome dele para não propagar. Essa é a intenção dele em querer articular uma CPI para investigar o mega trabalho do líder católico.

Eduardo Furtado

Mauá

Saidinhas

Vendo o projeto das saidinhas parado na Comissão de Justiça no Senado e vendo o estrago que os presos escolhidos a dedo para darem suas voltinhas fazem quando ganham as ruas é de se perguntar: quando é que o cidadão vai ser poupado e protegido dessa violência que só cresce? Ontem foi um policial, pai de família e tantos outros que se foram deste mundo porque os homens que deveriam proteger as pessoas estão interessados em seu bem estar e na sua conta bancaria. Não há perspectiva de melhora num país quando seus dirigentes governam de costas para a sociedade.

Izabel Avallone

Capital

Zagallo

‘O mundo da bola dá adeus a Zagallo’ (Esportes, dia 7). Que legado! Mario Lobo Zagallo, cidadão de atitudes irretocáveis, se despede aos 92 anos. Foi o único futebolista que ganhou quatro Copas do Mundo na carreira vitoriosa como jogador e técnico da Seleção. O legado de Zagallo não consiste somente no esportista que foi, mas como exemplo extraordinário de homem público representando a Nação! Nossos sentimentos à família e aos amigos! Que vá em paz esse digno e brasileiríssimo!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)