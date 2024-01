Felipão revela acordo com a família para aposentadoria: 'No fim do ano devo deixar o cargo'

A era Felipão na beirada do campo parece estar chegando ao fim. Nesta quarta-feira, em entrevista na Cidade do Galo, o treinador do Atlético-MG revelou que tem um acordo com seus familiares para se aposentar do cargo no fim do ano. Frisou, contudo, que isso pode mudar. Pretende, porém, dar um ponto final na vitoriosa carreira como treinador "ganhando tudo."

Aos 75 anos, Felipão tinha deixada a função no Athletico-PR, onde virou dirigente. Ocorre que a ida para o time de Belo Horizonte o deixou bastante entusiasmado e o fez "renascer" na profissão. Desta maneira, organiza o Atlético-MG para ser protagonista em 2024. O adeus, porém, não está totalmente confirmado e ele deixou um senão no ar.

"Fui criado dentro do futebol e por mais que eu queira terminar a minha carreira como treinador, ainda me motivo muito para todos os treinos e jogos. Sempre busco algo novo para passar para meus jogadores e quando entender que não posso mais dar aquilo que eu sempre fui como técnico, eu vou parar", explicou. "Ainda não sei quando, mas a princípio está acertado que no fim do ano possivelmente deixarei o cargo. Foi o que combinei com minha família, mas não sabemos, pode ser que isso mude."

Ao avaliar a que pode ser sua última temporada como treinador - ele deixou no ar a possibilidade de rever sua decisão -, Felipão disse que a expectativa é a melhor possível para um adeus por cima por causa da manutenção do elenco. Elogiou, ainda, a contratação de Gustavo Scarpa e afirmou que o Atlético-MG brigará "de cabo a rabo", por todos os troféus.

"Somos candidatos a tudo, queremos todos os campeonatos e vamos buscar tudo que pretendemos", afirmou, confiante. O Atlético-MG jogará o estadual, a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão. "Sabemos que apenas um ganha e que têm sete, oito ou nove clubes com as mesmas condições. Mas temos que gerir nosso grupo, dar a dimensão do grupo e dos campeonatos e não vamos fugir de nenhum objetivo oficial. Queremos estar na frente em todos os campeonatos possíveis."

Ao evitar cravar uma data do adeus, Felipão explica que continua "em condições físicas e mentais ideais" para continuar treinando uma equipe. "Trabalho porque sou profissional, recebo por isso, mas gosto do que faço, e isso me motiva todos os dias a vir conversar com meus jogadores e buscar algo novo", enfatizou. "Eu me sinto em condições físicas e mentais ideais", frisou. "Tenho uma condição de trabalho aqui no Atlético que me deixa totalmente satisfeito, o grupo é maravilhoso e a confiança é muito grande."