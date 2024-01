MC Daniel compartilha vídeo deixado por Yasmin Brunet: - Estou contando com você

A vida amorosa da modelo Yasmin Brunet está em foco desde que ela terminou o casamento com o surfista Gabriel Medina, em janeiro de 2022. Antes de entrar no BBB24, a empresária admitiu ter se envolvido com o funkeiro MC Daniel, que gerou uma comoção geral dos internautas. Nesta quarta-feira, dia 10, o cantor utilizou as redes sociais para compartilhar um vídeo deixado por Brunet antes de entrar no confinamento.

- Gafanhoto apocalíptico, o negócio é o seguinte: eu decidi ir, e eu conto muito com sua torcida aqui fora. Se sair e souber que você não torceu por mim, você está f****o. Você está f****o se seu sair e não vir você postando coisa me apoiando. Você sabe que eu estou contando com você. Saudade, beijos, disse a filha da modelo Luiza Brunet no vídeo encaminhado para MC Daniel.

Vai ficar e mostrar pra geral que tu é luz. Quem tá esperando ela tombar, vai quebrar a cara, anota aí. Fica Yasmin, escreveu o músico na legenda do vídeo, publicado através dos Stories do Instagram.

Para declarar ainda mais sua torcida, o funkeiro ainda publicou um tuíte e compartilhou uma foto exclusiva ao lado de Yasmin.

Estou contigo, conta comigo. Votem pra Yasmin Brunet continuar na casa! Está só começando, ela vai longe e tem muito para entregar em pautas que vocês vão se amarrar, sobre vida, jogo, carisma, humor, principalmente princípios e valores? #FicaYasmin, escreveu Daniel apoiando a empresária no primeiro Paredão do BBB24.

Rumores de relacionamento com jogador do Corinthians

Como dito, a vida amorosa de Yasmin Brunet sempre esteve aos olhos do público. Indo contra o affair da modelo com o funkeiro, surgiram rumores de que, na verdade, a empresária estaria vivendo um relacionamento fora da casa do BBB24 com o goleiro Carlos Miguel do Corinthians. De acordo com alguns portais de fofoca, os dois teriam começado a se relacionar no final de 2023.

No entanto, segundo informações do Estadão, apesar dos dois se seguirem no Instagram, a assessoria de imprensa de Yasmin negou qualquer relacionamento amoroso entre o atleta e a modelo e chamou a história de absolutamente fantasiosa e absurda.