Os pesos de vereador e deputado andreense

Ontem, esta coluna mostrou que o material publicitário feito pela equipe do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) foi fortemente comentado pela classe política de Santo André – mas não pelo lado positivo. Um dos quadros políticos da cidade que repercutiram o folheto foi o secretário de Pessoa com Deficiência e vereador licenciado, Professor Jobert Minhoca (Podemos). Ele resolveu destacar um trecho no qual Marangoni diz ter encaminhado R$ 300 mil para entidades assistenciais do município. A interlocutores, Minhoca comentou que, como secretário e vereador, conseguiu intermediar o envio de R$ 400 mil, com deputados parceiros, citando nominalmente o deputado federal Carlos Sampaio (PSDB), seu aliado de primeira hora. Ou seja, um vereador tem conseguido articular mais verba que um deputado federal.

Pesos e medidas

Em mais uma semana de apagões no Grande ABC, em especial em Santo André, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) e o deputado estadual Thiago Auricchio citaram o caso - e de forma sutil -, com críticas à Enel pela demora no restabelecimento da energia elétrica na região. Thiago, de São Caetano e presidente da CPI da Enel da Assembleia no ano passado, está em Portugal, para realização de novo mestrado em gestão de políticas públicas e somente ontem, dois dias após o caos, se manifestou. Enquanto o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), segue utilizando as redes sociais para ser garoto-propaganda de restaurantes da cidade.