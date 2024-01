André do Prado toma posse como governador do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado (PL), assumiu o cargo de governador de São Paulo em exercício. É a primeira vez que ele ocupa o posto e, a contar desde 1892, o 13º presidente da Casa a exercer a função.

A cerimônia de transmissão de governança foi realizada no Salão Nobre do Palácio 9 de Julho, sede do Parlamento paulista. O primeiro vice-presidente da Alesp, Gilmaci Santos (Republicanos), conduziu o evento.

No discurso de posse após prestar o compromisso constitucional na segunda-feira, André do Prado recordou a trajetória de 31 anos em cargos públicos. Deputado estadual de quatro mandatos consecutivos, foi vereador em Guararema, sua cidade nata, chegando à prefeitura da cidade.

O exercício provisório de chefe do Executivo ocorre porque o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o vice, Felicio Ramuth (PSD), estão em viagem ao Exterior - Ramuth embarcou na madrugada de segunda para a China em missão oficial.