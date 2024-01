São Bernardo abre hoje inscrições de concurso público com 244 vagas

O novo concurso público anunciado pela Prefeitura de São Bernardo terá abertura do período de inscrições a partir de hoje. O prazo se estenderá até o dia 8 de fevereiro, exclusivamente de forma virtual. O edital, já publicado no Diário Oficial do município, pode ser acessado no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização de todo o processo.

O concurso público, sob o número 001/2024, é destinado ao provimento de 244 vagas distribuídas em 39 cargos, nas mais diversas secretarias do município. O processo registra oportunidades com remuneração que varia de R$ 1.856 a R$ 9.412, obrigatoriedade de ter idade mínima de 18 anos e exigência de escolaridade desde o ensino fundamental incompleto a ensino médio e superior, a depender do cargo pretendido. A prova está prevista para ocorrer no dia 7 de abril de 2024.

O atual processo será o primeiro da história de São Bernardo a instituir cotas raciais em concursos públicos, além de pessoas com deficiência – 25% das vagas serão reservadas para candidatos negros – aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos no ato da inscrição.