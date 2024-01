Especialistas dão dicas para ter o hábito da leitura

Ano novo, vida nova, é o que muitas pessoas levam como lema quando mais um ciclo se inicia. Com isso, procurando novos hábitos para a rotina, é comum que haja interesse em adquirir a leitura como uma prática para o dia a dia. Além de comprovada cientificamente como um benefício para o cérebro, como a melhora da concentração, desenvolvimento da criatividade, interpretação e escrita, também é uma forma de entretenimento.

Mas afinal, se quiser começar a ler, por onde começar? De acordo com Ruymar Marazo Soares, 53, bibliotecária e coordenadora da Rede de Bibliotecas de Diadema, para entrar nesse mundo de leitura, “a sugestão é não começar com clássicos muito rebuscados”. “Veja suas preferências cotidianas e tente associar a leitura. Por exemplo, se gosta de séries de ficção, vá às prateleiras dos livros de ficção”, explica. Para Ruymar, uma ótima opção também para um leitor iniciante são as HQs, “elas trazem a literatura clássica de uma forma muito mais amena e ainda tem a parte da ilustração que não torna a leitura muito cansativa.”

A bibliotecária participa de um grupo de leitura em Diadema, Clube Leia Mulheres, que existe em vários estados brasileiros e países. Ruymar conta que participar de projetos do tipo ajuda o leitor a continuar engajado, “Participar de clubes de leituras é uma opção para ingressar nesse mundo, mesmo que a pessoa não consiga ler o livro do mês até o final, a leitura com outras pessoas é estimulante e faz a gente querer terminar de ler o livro e ler o próximo inteiro para participar da conversa.”

Dalila Teles Veras, 77 anos, escritora, diretora e proprietária da livraria Alpharrabio em Santo André, explica que não há uma receita certa a ser seguida, mas “passar a entrar em livrarias ou bibliotecas. Sentir o cheiro de tinta fresca dos novos títulos e o odor típico de coisas antigas, nos sebos”. “Deixar-se seduzir por um determinado volume que tanto pode despertar o leitor pelo tacto, pelo olhar ou pela curiosidade”, conta, “é uma boa forma de estimular o interesse e achar o livro perfeito que te faça querer ler”.



HQs

PERSÉPOLIS - Marjane Satrapi

Persepólis conta a história de uma garota que morava no Irã durante a guerra contra o Iraque. É uma autobiografia que expõe os horrores da guerra, mas de uma forma humorada, mas com reflexões sobre o que a guerra causa nas pessoas.

MAUS - Art Spiegelman

O livro que leva como título a palavra “rato” em alemão, narra a vida do pai do autor. Vladek Spiegelman é um judeu, polonês e sobrevivente de Auschwitz, que registra as próprias reações, durante a perseguição nazista.

NINGUÉM VIRA ADULTO DE VERDADE - Sara Andersen

Na coletânea de tirinhas da autora, o livro retrata como uma menina lida com as estranhezas e desafios do dia a dia de uma vida adulta.

Nacionais

TORTO ARADO - Itamar Vieira Junior

Romance que narra a história das irmãs Bibiana e Belonisia, e de uma entidade encantada, vozes femininas, trata de desigualdades raciais, sociais e de gênero, além da cultura e ancestralidade dos povos quilombolas, suas lutas e ligações com a terra.

Juvenil

CORALINE - Neil Gaiman

O livro, que leva como título o nome da protagonista, conta como Coraline sobrevive às mesmices do dia a dia em um apartamento novo que acabou de se mudar com a família que não dá atenção para ela. A aventura é considerada um marco na literatura infantojuvenil.