Daia de Paula confirma fim de relacionamento com Caio Castro: Não houve desrespeito

É oficial! Caio Castro e Daia de Paula não são mais um casal. A informação foi confirmada pela própria influenciadora, que anunciou em mensagem curta o fim de seu relacionamento com o ator. A ex-bailarina do Faustão contou que não houve desrespeito entre ambos, porém, os dois não seguem mais um ao outro nas redes sociais.

Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito nem nada. Começou leve, terminou leve, revelou.

Daia e Caio estavam juntos há quase dois anos e compartilharam na web muitas viagens juntos. A informação do término começou a circular na última terça-feira, dia 9, após um site de fofoca apontar o término devido a informação de que o artista teria supostamente dado em cima de eliminada do Puxadinho do BBB24 Juliana Alves.